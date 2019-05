George Clooney | La politica? Non fa per me Non voglio entrarci | perché penso di

huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) “La? Non fa per me. Non, perchédi avere altri talenti. Non devo raggiungere compromessi nella mia carriera ed è questo che mi piace di più”. Con poche parole, la super star americana, arrivato oggi a Roma con un volo privato assieme alla moglie Amal, chiude definitivamente ogni rumor nato, da più di un anno, su una sua eventuale candidatura alle prossime elezioni presidenziali americane. Glielo avevamo chiesto lo scorso settembre, all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, ma se lì fu “aiutato” dall’amico e collega Matt Damon, oggi a Roma, nel rispondere, fa tutto da solo e non ha paura di dire la verità. “Sono un ottimista eche prima o poi le cose, soprattuttomente, possano cambiare. Speriamo di andare all’opposto di questa situazione ...

