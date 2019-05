laragnatelanews

(Di lunedì 13 maggio 2019) crema e fragoline di bosco Che cosa è il? Il dizionario recita che è un alimento dolce essenzialmente composto da latte, uova, frutta o altri ingredienti che portati a “congelamento” assumono la forma di pasta omogenea consistente. Detto così non ispira molto, ma ilè in assoluto l’alimento più consumato da adulti e bambini , con 15,4 miliardi di litri annuali inil mondo, consumato sotto forma di vaschette, coni, coppette e non necessariamente attendendo l’estate. Ilartigianale poi si distingue da quello industriale per cremosità, materie prime e viene preparato in laboratorio da veri e propri artigiani del gusto, che scelgono prodotti di stagione e qualche ingrediente originale e singolare da proporre alla clientela. E un’artigiana delha deciso di esserlo anche Carla D’Ambrosio, non per semplice “capriccio” quando nel maggio del 2009 lasciò il suo ...

laragnatelanews : Gelato tutto l’anno … non aspettiamo la bella stagione! - evyna : Gelato tutto l’anno … non aspettiamo la bella stagione! - divineuphoria : in tutto ciò voglio del gelato -