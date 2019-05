Game of thrones 8×06 | ultima puntata | amare conseguenze per Daenerys

gossipetv

(Di lunedì 13 maggio 2019) Come finisceof: spoiler e anticipazioni Il Trono di Spade 8×06ofsta per giungere alla sua conclusione. Domenica 19 maggio (lunedì 20 maggio in Italia) andrà in onda il sesto ed ultimo episodio dell’ottava stagione. Che, come potete vedere nel promo più in basso, si apre con la vittoria di … L'articoloof8×06,perproviene da Gossip e Tv.

NaliOfficial : Estate si o estate no? La sto desiderando talmente tanto che manco in Game of Thrones #figlidellestate - brunomotta : aahahahahahaha o copo de Starbucks no game of thrones - isliamsheart : Quindi dite ciò che volete ma Game of Thrones è sempre stata e sempre sarà il mio show preferito. ???? -