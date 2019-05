Gaetano | trequartista considerato il nuovo Insigne e paragonato anche a Maradona

ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ha esordito con la maglia del Napoli lo scorso gennaio, nella partita di Coppa Italia contro il Sassuolo al San Paolo entrando al posto di Milik e giocando 6 minuti. Ieri sera, sotto la pioggia battente di Ferrara, Gianlucaha fatto il suo esordio in serie A negli ultimi istanti di partita. Al termine dell’incontro il calciatore azzurro ha mostrato la sua gioia sui social: “Un sogno che si avvera. Sacrifici che vengono ripagati, ringrazio il mio grande amore per tutta la forza e incoraggiamento, per non avermi fatto mai mollare GRAZIE. Grazie alla società e al mister per la fiducia” Nato a Cimitile, dove la sua famiglia gestisce una pizzeria,(classe 2000) è il primo millennial a debuttare con il Napoli. È fratello di Felice, che ha indossato la maglia del Napoli qualche anno fa e poi, a causa di una serie di infortuni, è stato costretto a ripartire ...

