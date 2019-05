Francesco Polacchi | Sono diventato di destra perché mio padre era comunista

Francesco Polacchi : "Non invito Salvini - ma se viene...." : “Invitare Salvini alla presentazione del libro? Non lo farò per non metterlo in difficoltà, ma il ministro lo sa che da noi ha le porte aperte. Se venisse sarebbe il benvenuto”. Francesco Polacchi prepara la controffensiva. Il fondatore della casa editrice AltaForte, vicina a CasaPound, esclusa dal Salone del libro, non ha accettato l’esclusione, ieri sera, a poche ore dall’inaugurazione della ventiduesima ...