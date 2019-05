FOTO Ombrelline Superbike | GP Italia 2019 | bellezze mozzafiato ad Imola sul circuito del

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Donne e motori, gioie e dolori?“. In questo caso la domanda non sussiste perché le forme e la sensualità di una Ducati Panigale V4 R o di una Kawasaki ZX-10RR è pari a quella delleche hanno regalato, allegria e colori speciali nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrati di. Le “grid girl” o “”, fate voi, del weekend del quinto round del Mondiale dihanno arricchito il paddock di quel fascino che ammalia, perfettamente in simbiosi con le moto pronte ad aggredire l’asfalto. Velocità e grazia, potenza e leggerezza: ingredienti perfetti del connubio tra l’arte dell’uomo e l’ispirazione di Madre Natura. Di seguito la gallery delle splendide ragazze del fine settimanano: LA GALLERY DELLE GRID GIRL DEL GP D’– MONDIALE ...

MotociclismoIT : Le ragazze più belle della SBK 2019 a Imola - UgoBaroni : RT @CorSport: #Superbike, le ombrelline incantano Imola ?? ?? - CorSport : #Superbike, le ombrelline incantano Imola ?? ?? -