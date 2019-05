Forza Nuova | striscione contro Papa Francesco | “Bergoglio come Badoglio” Altri attacchi

Antifascisti con Lucano alla Sapienza. Sit-in a favore del Sindaco di Riace e contro Forza Nuova : “Così come il 25 aprile siamo stati a Porta San Paolo con tutti gli Antifascisti per ricordare chi ha lottato contro il fascismo per affermare la libertà di tutti fondamento di una informazione indipendente, oggi saremo alla Sapienza per difendere la libertà che qualcuno vorrebbe calpestare impedendo di parlare a Mimmo Lucano facendo violenza alla libertà di espressione”. Lo scrive la Rete No ...

Non ci faremo intimidire da Forza Nuova - dice il rettore della Sapienza : "Non ci faremo intimidire da chi vuole impedire il nostro compito di essere stimolo di pensiero ed opinione. Sia che si tratti di Forza Nuova come di chiunque altro". Il rettore dell'università La Sapienza, Eugenio Gaudio, dice così all'AGI alla vigilia di quella che si annuncia o rischia di annunciarsi come una delle giornate piu' 'calde' di questi ultimi anni per l'ateneo. Oggi - lunedì 13 maggio - pomeriggio è in programma alla ...

Roma - blitz di Forza Nuova a San Pietro : slogan contro Papa Francesco : I militanti minacciano: "Oggi è toccato a lui, domani toccherà a Mimmo Lucano. Poi sarà il turno di media, toghe militanti e politici venduti a Bruxelles"

Forza Nuova contesta il Papa a S.Pietro : 13.54 Durante il Regina Coeli in piazza San Pietro, Forza Nuova contesta il Papa "simbolo universale del tradimento più vergognoso". Così recita un comunicato. "Il Papa dovrebbe salvaguardare il deposito della fede, non incoraggiare l' immigrazione islamica", scrive Forza Nuova."Le posizione politiche contrarie agli interessi nazionali vanno combattute, per costruire muri a difesa della civiltà". "Oggi è toccato a Bergoglio, domani toccherà a ...

Mimmo Lucano alla Sapienza - Forza Nuova vuole manifestare. Ma noi studenti non ci stiamo : degli studenti e delle studentesse della Sapienza Lunedì 13 maggio alle 15, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano interverrà all’interno di un seminario organizzato dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo dell’Università la Sapienza. L’iniziativa sarà un’occasione per discutere delle esperienze di coesistenza tra cittadini autoctoni e migranti, che vede nel modello di Riace l’esempio ...

Lucano - no a manifestazione Forza Nuova : 21.16 La Questura di Roma ha vietato la manifestazione annunciata per lunedì dai militanti di Forza Nuova all'università La Sapienza in concomitanza con l'intervento del sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano. La decisione sarebbe stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica. "Convivenze, il senso dei luoghi e il senso degli altri" l'evento a cui Lucano è stato invitato dall'ateneo capitolino."Sarò lì a raccontare l'esperienza di ...

la Questura vieta la manifestazione di Forza Nuova a La Sapienza contro Mimmo Lucano : La Questura di Roma ha vietato la manifestazione annunciata per lunedì dai militanti di Forza Nuova all'Università La Sapienza in concomitanza con l'intervento del sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano. La decisione - secondo quanto si apprende - sarebbe stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Domenico Lucano : “A La Sapienza ci sarò e senza scorta”. Ma Forza Nuova : “Anche senza autorizzazione manifesteremo” : Mimmo Lucano andrà alla conferenza organizzata il 13 maggio dall’Università La Sapienza di Roma, parlerà e lo farà senza scorta. È stato proprio il sindaco sospeso di Riace ad annunciarlo, a due giorni dall’evento Convivenze, il senso dei luoghi e il senso degli altri a cui è stato invitato dall’ateneo capitolino. Lo farà nonostante l’annuncio di Forza Nuova di una manifestazione per contestarlo. “Lunedì ...

I docenti della Sapienza stanno con Lucano : "No alla manifestazione di Forza Nuova" : Con Mimmo Lucano, contro Forza Nuova. I docenti dell’Università Sapienza di Roma lanciano un appello per negare la manifestazione indetta dal partito di estrema destra in Piazzale Aldo Moro il prossimo lunedì. “Lunedì all’università ‘La Sapienza’ ci sarò. E ci andrò senza scorta, perché non ho mai fatto male a nessuno e perché non temo il clima di ...