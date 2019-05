Forza Nuova marcia verso piazzale Aldo Moro | polizia non consente che si avvicinino

Mimmo Lucano alla Sapienza - tensione al corteo di Forza Nuova : sit-in degli antifascisti : Momenti di tensione alla Sapienza con una trentina di militanti di Forza Nuova in corteo a viale del Castro Pretorio davanti alla Sapienza. L'ultradestra protesta per la lezione di Mimmo Lucano...

Roma - Mimmo Lucano accolto migliaia di studenti a La Sapienza. Il corteo di Forza Nuova a distanza : schiaffi a un ragazzo : Da un lato la ‘scorta’ antifascista che ha accolto Mimmo Lucano davanti all’università La Sapienza prima del seminario sul tema dell’accoglienza. Dall’altro la manifestazione di Forza Nuova, con i militanti che avrebbero voluto impedire al sindaco sospeso di Riace e hanno schiaffeggiato uno studente davanti alla biblioteca nazionale di Castro Pretorio. Poi il tentativo di raggiungere l’ateneo, ma il corteo di ...

Studenti Sapienza contro Forza Nuova : ‘fascisti non metteranno piede nella piazza’ : Roma – “Siamo tutti antifascisti”, intonano alcune centinaia di Studenti nel cuore della Citta’ universitaria, radunati nel piazzale sotto al rettorato. L’iniziativa e’ nata per contrastare la manifestazione di Forza Nuova inizialmente organizzata contro la presenza dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano oggi a Roma alla Sapienza. La manifestazione degli esponenti di estrema destra non e’ stata poi ...

Forza Nuova - blitz all'Angelus e striscione contro Papa Francesco - Di Maio : 'Vergognoso' : Durante l'Angelus, alcuni militanti del partito neofascista Forza Nuova hanno organizzato un blitz in via della Conciliazione e hanno anche esposto uno striscione molto duro contro il Papa. Tutto questo arriva appena pochi giorni dopo che sempre Forza Nuova aveva dichiarato di voler impedire al sindaco di Riace di parlare alla Sapienza. Immediati sono arrivati i duri commenti del mondo culturale e politico, che considerano questi attacchi ...

Forza Nuova - striscione contro Papa Francesco : “Bergoglio come Badoglio”. Altri attacchi a Mimmo Lucano e giudici : Papa Francesco è un traditore. È questo il messaggio lanciato dai militanti di Forza Nuova domenica mattina nel corso di una manifestazione vicino a San Pietro. Il corteo ha esposto uno striscione con su scritto “Bergoglio come Badoglio. Stop immigrazione” durante il Regina Coeli: “Abbiamo paragonato Jorge Bergoglio a Badoglio perché simbolo universale del tradimento più vergognoso – ha poi spiegato Forza Nuova in un post ...

Antifascisti con Lucano alla Sapienza. Sit-in a favore del Sindaco di Riace e contro Forza Nuova : “Così come il 25 aprile siamo stati a Porta San Paolo con tutti gli Antifascisti per ricordare chi ha lottato contro il fascismo per affermare la libertà di tutti fondamento di una informazione indipendente, oggi saremo alla Sapienza per difendere la libertà che qualcuno vorrebbe calpestare impedendo di parlare a Mimmo Lucano facendo violenza alla libertà di espressione”. Lo scrive la Rete No ...

Non ci faremo intimidire da Forza Nuova - dice il rettore della Sapienza : "Non ci faremo intimidire da chi vuole impedire il nostro compito di essere stimolo di pensiero ed opinione. Sia che si tratti di Forza Nuova come di chiunque altro". Il rettore dell'università La Sapienza, Eugenio Gaudio, dice così all'AGI alla vigilia di quella che si annuncia o rischia di annunciarsi come una delle giornate piu' 'calde' di questi ultimi anni per l'ateneo. Oggi - lunedì 13 maggio - pomeriggio è in programma alla ...

Roma - blitz di Forza Nuova a San Pietro : slogan contro Papa Francesco : I militanti minacciano: "Oggi è toccato a lui, domani toccherà a Mimmo Lucano. Poi sarà il turno di media, toghe militanti e politici venduti a Bruxelles"

Blitz di Forza Nuova a San Pietro : "Bergoglio come Badoglio" : Blitz di alcuni militanti di Forza Nuova stamattina nei pressi di San Pietro. Esposto uno striscione con su scritto: “Bergoglio come Badoglio. Stop immigrazione”.Oggi il partito di estrema destra ha fatto sapere di aver “contestato duramente” durante il Regina Coeli, “Jorge Bergoglio, paragonandolo a Badoglio perché simbolo universale del tradimento più vergognoso - scrive Forza Nuova in un post ...

Forza Nuova contro il Papa - lo striscione in via della Conciliazione : Forza Nuova contro il Papa, lo striscione in via della Conciliazione L'ennesima provocazione del gruppo di estrema destra: "Bergoglio come Badoglio", perché "simbolo universale del tradimento più vergognoso". E in una nota aggiunge: "Oggi è toccato a Jorge Bergoglio, domani toccherà a Mimmo ...

Forza Nuova contesta il Papa a S.Pietro : 13.54 Durante il Regina Coeli in piazza San Pietro, Forza Nuova contesta il Papa "simbolo universale del tradimento più vergognoso". Così recita un comunicato. "Il Papa dovrebbe salvaguardare il deposito della fede, non incoraggiare l' immigrazione islamica", scrive Forza Nuova."Le posizione politiche contrarie agli interessi nazionali vanno combattute, per costruire muri a difesa della civiltà". "Oggi è toccato a Bergoglio, domani toccherà a ...

Mimmo Lucano alla Sapienza - Forza Nuova vuole manifestare. Ma noi studenti non ci stiamo : degli studenti e delle studentesse della Sapienza Lunedì 13 maggio alle 15, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano interverrà all’interno di un seminario organizzato dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo dell’Università la Sapienza. L’iniziativa sarà un’occasione per discutere delle esperienze di coesistenza tra cittadini autoctoni e migranti, che vede nel modello di Riace l’esempio ...

