huffingtonpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Che leormai siano, si sa. Tuttavia, stupirebbe chiunque sapere che nel 2018 milioni di ettari di foresta pluviale tropicale incontaminata sono stati distrutti a causa dei pascoli per la produzione di carne di manzo e della coltivazione del cioccolato, oltre che a causa del tanto vituperato, anche in Italia, olio di palma.Eppure questo è il risultato portato alla luce dalle analisi satellitari di Global Forest Watch (GFW), sito per il monitoraggio live delleideato dal World Resources Institute e implementato, tra gli altri, dalla Nasa e da Google. Le, alla luce della loro capacità di immagazzinare enormi quantità di carbonio grazie all’abbondante fauna selvatica, sono fondamentali per la qualità dell’aria e per contribuire all’arresto del cambiamento climatico.Tuttavia, per mere ragioni di ...

gmauro20 : RT @HuffPostItalia: Foreste, ecosistemi a rischio: l'allarme dai satelliti - RistagnoAnna : RT @HuffPostItalia: Foreste, ecosistemi a rischio: l'allarme dai satelliti - HuffPostItalia : Foreste, ecosistemi a rischio: l'allarme dai satelliti -