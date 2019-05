Football Leader 2019 | premiati anche Cairo e Zaniolo

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019): Urbanoe Nicolòverranno, il primo per la gestione societaria, il secondo per “aver mostrato le stimmate del campione” Si avvicinae vengono svelati altri duedella VII edizione: si tratta del TorinoClub, nella persona del presidente Urbano, e di Nicolòdella Roma. Il Torino, e in particolare il presidente Urbano, hanno vinto il premio Financial Fair Play con la seguente motivazione: “Per l’oculata e virtuosa gestione economica di un club calcistico, coniugando investimenti illuminanti e importanti risultati sportivi con le esigenze di bilancio rientranti nei parametri del vigente Fair Play Finanziario europeo. Il Torino e le capacità manageriali diseguono il percorso di un progetto sportivo ambizioso su un binario di un modello imprenditoriale di ...

