Fiat-Tofas - 200 milioni di euro per il facelift della Tipo

(Di lunedì 13 maggio 2019) La Tofa, la joint venture creata dal gruppo FCA con la turca Ko Holding, ha annunciato 200didi investimenti per lo stabilimento turco di Bursa dove vengono attualmente prodotte le tre varianti carrozzeria. L'iniezione di fondi, attesa entro la fine del 2020, permetterà di aggiornare le linee produttivefabbrica in vista delcompatta torinese.In produzione fino al 2024. Il nuovo investimento ha portato la joint venture a ritoccare al rialzo anche le stime di produzione, passando dagli 1,3di esemplari totali previsti nel 2013 agli 1,45annunciati a seguito dell'estensione del ciclo vitafino al 2024. "In questo contesto", ha dichiarato la Tofa, "prevediamo di investire circa 225di dollari entro la fine del 2020 e di avviare la produzione di nuovi veicoli nell'ultimo trimestre del ...

