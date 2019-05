Festival di Cannes | i beauty look più iconici di sempre

Festival di Cannes : la parità? “Noi scegliamo secondo il merito” : Alain Delon è una leggenda del cinema francese; per questo è giusto assegnargli una Palma d'Oro alla carriera. Così Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, in una conferenza stampa in cui ha anche difeso la selezione dei film presentati: ci sono quindici registe donne di cui quattro in concorso, un vero record per il Festival sulla Croisette. Tutte scelte basate sul merito però, ha detto Frémaux: non bisogna mescolare il ...

I dieci film più attesi del Festival di Cannes 2019 : Il Festival di Cannes è alle porte e quella del 2019 si annuncia come una delle edizioni più attese degli ultimi anni soprattutto grazie a Tarantino. C’era una volta a... Hollywood non è solo il film più atteso in Francia, è quello più atteso dell’anno.Il regista messicano Alejandro González Iñárritu sarà il presidente della giuria e il film d’apertura ...

I 9 imperdibili momenti del Festival di Cannes 2019 : Film, star, party, il giorno e la notte ugualmente animati, migliaia di persone in giro, un’attenzione mediatica fenomenale: il Festival di Cannes come ogni anno è un evento mondiale che riunisce il mondo del cinema (e sconfina tra moda, lusso e celebrities). La 72/ma edizione comincia il 14 e termina la sera del 25 maggio con la cerimonia del palmares e il film di chiusura (quest’anno è l’atteso nuovo film di ...

Le star sulla Croisette per il Festival di Cannes : Vecchi e nuovi miti sulla Croisette per il festival di Cannes 2019 che si apre martedì 14 maggio. Ci sono almeno tre film con un cast così stellare che basterebbero quelli per essere soddisfatti, ma, si sa, oltralpe vogliono sempre strafare e così ai nomi dati per sicuri si aggiungono due incognite super su cui incrociamo le dita.Per l’apertura zombie di martedì con il film in concorso I morti non muoiono mai di ...

´Joe a gli altri´ - il teaser girato alla Vucciria dal regista Luca Fortino il 16 maggio al Festival di Cannes : "Joe a gli altri", il teaser girato alla Vucciria dal regista Luca Fortino il 16 maggio sarà al Festival di Cannes. Con lui alcuni degli attori siciliani che hanno partecipato a questo primo step ...

Sylvester Stallone alla 72esima edizione del Festival di Cannes : Torna sul grande schermo nel prossimo autunno Sylvester Stallone e lo farà ancora una volta nei panni di John Rambo. Uno dei personaggi più famosi del mondo del cinema negli ultimi decenni, che ha scatenato la passione per milioni di spettatori ed è stato fonte di ispirazione per molti scrittori. Ma intanto in questi prossimi giorni Stallone sarà presente anche al Festival del Cinema di Cannes ad una proiezione speciale al Palais des Festivals, ...

Un documentario sui Led Zeppelin al Festival di Cannes : Sarà presentato alla 72° edizione del Festival di Cannes, il documentario sui Led Zeppelin che coincide con il cinquantesimo anniversario della band. Correva infatti l'anno 1969 quando uscì l'album "Led Zeppelin", considerato una delle pietre miliari del rock. A dirigere il film, attualmente in post produzione e senza titolo, è il regista inglese Bernard MacMahon, autore della pluripremiata serie di documentari "American Epic" e "The American ...

C’era una volta a Hollywood di Tarantino al Festival di Cannes 2019 : C’era una volta a Hollywood di Tarantino al Festival di Cannes 2019 Il Festival di Cannes è uno degli eventi più attesi dell’anno, trattandosi di una manifestazione in cui diversi registi emergenti e non colgono l’occasione per partecipare presentando le proprie produzioni cinematografiche. Al Festival vi è una selezione ufficiale composta da due sezioni principali: il concorso ed il cosiddetto “un Certain ...

Cannes 2019 - sorpresa : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio al Festival con il film di Quentin Tarantino - : I capelli di Brad Pitt che fanno invidia a quelli, sempre suoi, in Fuga dal mondo dei sogni e Burn After Reading dei fratelli Coen. E poi Margot Robbie che davvero fa la ragazza yéyé versione Quentin ...

Festival di Cannes 2019 - la regista Alice Rohrwacher in giuria per l’assegnazione della Palma d’oro : La regista Alice Rohrwacher è nella giuria del Festival di Cannes 2019 che assegnerà la Palma d’oro (14-25 maggio). Presieduta dal regista, sceneggiatore, produttore messicano Alejandro Gonzalez Iñarritu la giuria è ora al completo: ad assegnare i premi l’attrice americana Elle Fanning, l’attrice e regista del Burkina Faso Maimouna N’Diaye, la regista americana Kelly Reichardt, il regista, sceneggiatore e montatore ...

Cannes Classics : omaggio al cinema italiano al Festival di Cannes 2019 : Bernardo Bertolucci e Anna Magnani nella sezione speciale "Cannes Classique" del Festival di Cannes 2019. Il Festival di Cannes 2019 si avvicina e dopo la conferma di Pierfrancesco Favino in concorso con “Il Traditore”, il cinema italiano avrà nuovamente spazio in una delle manifestazioni più ...

