Festival dell’Acqua | il futuro dell’oro blu tra cambiamenti climatici e innovazione

Torna il Festival dell’Acqua a Bressanone (BZ) : la 5ª edizione in gemellaggio con il Water light festival : I cambiamenti climatici e la scarsità di risorsa idrica, i legami tra le direttive europee e l’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile al 2030, la ricerca e l’innovazione tecnologica insieme alla sostenibilità ambientale, le infrastrutture, gli acquedotti. E ancora la normativa di riferimento del servizio idrico integrato e le sue proposte di riforma, il tema degli investimenti e gli argomenti in capo all’Autorità di regolazione. Tutto questo è ...