Feltri attacca Lilli Gruber | ' Capo ufficio stampa della sinistra | più rossa di Zingaretti'

Vittorio Feltri disintegra il consigliere dell'Ordine che per attaccare Libero pubblica una "prima" falsa : Per criticare i nostri titoli, Fabio Cavalera, consigliere dell'Ordine dei giornalisti, ha pubblicato su Facebook alcune prime pagine di Libero. C'era l' immancabile "Bastardi islamici" e c' era l'altrettanto immancabile "Patata bollente". E poi la più recente "La rompiballe va dal Papa". A colpire,

Feltri attacca Conte : 'Fighetto pugliese - i quattrini? Sgobbando sodo come si fa al nord' : Quello di Giuseppe Conte è un ruolo che, molte volte, è finito nell'occhio del ciclone. La sua, infatti, è la figura di un Presidente del Consiglio che rischia di finire per essere oggetto delle critiche, dato che più d'uno ritiene che il suo potere sia quasi subordinato a quello della volontà politica espressa da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in quanto leader dei due partiti della maggioranza: Movimento Cinque Stelle e Lega. C'è,invece, chi ...

Feltri attacca : 'Greta Thunberg stupidina. Riscaldamento globale? Vive in Svezia - dovrebbe essere contenta' : ... @vFeltri, Pochi giorni prima, il giornalista ed ex direttore di Libero e Il Giornale aveva già parlato dell'argomento, pur senza nominare Greta: 'I ragazzi vogliono cambiare il mondo eppure non ...