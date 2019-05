Fazio guadagna 2 | 2 milioni di euro Ecco perché non saranno ridotti

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Aurora Vigne La decisione della Rai di tagliare tre puntate ha scatenato diverse reazioni. Ma il conduttore di Che tempo che fa ora avrà davvero un taglio dello stipendio? Meno puntate, meno soldi. Il pensiero sorge spontaneo, eppure potrebbe non essere così. La decisione della Rai di tagliare tre puntate del lunedì al programma di Fabioha scatenato diverse reazioni. Ad oggi il conduttore ha un compenso di 2,2lordi l’anno. Cifra più volte criticata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Ma alla base di questo compenso c'è un contratto. Ma per modificare i contratti, si sa, c'è bisogno di una trattativa tra le parti. Quindi la domanda, ora, è: ma il forfait si tradurrà davvero in una diminuzione dei compensi? Come riporta il Corriere, al momento la risposta è no. Il contratto - che riguarda l’opera artistica e professionale di, sia come autore che ...

