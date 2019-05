Fabio Fognini e il tennis mentale di coach Josè Perlas

Tennis - Ranking ATP (13 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Madrid, ha rafforzato la propria leadership portandosi a quota 12115 punti davanti allo spagnolo Rafael Nadal (7945). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che l’austriaco Dominic Thiem (quarto) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quinto), che risente dell’eliminazione ai quarti di finale del 1000 spagnolo. In terza ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : analisi tabellone azzurri. Fabio Fognini e Berrettini se la giocano - non fortunato Cecchinato : Sono ben sette gli italiani presenti nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2019, quinto Masters 1000 della stagione tennistica e ultimo sulla terra rossa. Da Fabio Fognini ad Andrea Basso, andiamo a vedere tutto ciò che ci si può attendere dagli azzurri in questa edizione del torneo che si disputa sui campi del Foro Italico. Fabio Fognini Il ligure, che da lunedì sarà numero 11 del mondo, ritrova Jo-Wilfried Tsonga, antico ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Tennis : Fabio Fognini - ora la top-10 è più difficile. Decisivi Roma e Roland Garros : Fabio Fognini è stato eliminato dal Masters 1000 di Madrid. Il Tennista ligure si è arreso agli ottavi di finale contro l’austriaco Dominic Thiem ed è una sconfitta che ha rallentato la corsa del nativo di Arma di Taggia alla top-10 del ranking mondiale. Da lunedì Fognini sarà il nuovo numero undici del mondo, sua miglior classifica di sempre, ma il distacco dal decimo posto di Marin Cilic potrebbe aumentare ancora al termine di questa ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...

Tennis - Fabio Fognini può entrare in top ten : deve battere Thiem e sperare. Tutte le combinazioni a Madrid : Fabio Fognini può entrare nella top ten del ranking ATP già questa sera. Il ligure ha bisogno di due risultati per poter festeggiare: battere Dominic Thiem negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e contemporaneamente sperare in una sconfitta di Marin Cilic contro Laslo Djere. Il vincitore di Montecarlo si è lasciato alle spalle un piccolo problema fisico che lo aveva attanagliato dopo l’apoteosi nel Principato e sembra avere ...

Masters 1000 Madrid 2019 : in campo insieme Djokovic - Federer e Nadal. Fabio Fognini all’assalto di Dominic Thiem per i quarti. : E’ il giorno della sfida che in tanti aspettavano a livello di ottavi di finale, e non solo in Italia: Fabio Fognini giocherà contro l’austriaco Dominic Thiem per guadagnarsi i quarti del Masters 1000 di Madrid. Tre i precedenti tra i due, con Thiem avanti 2-1. L’ultimo, però, è stato vinto da Fognini, nell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia a Roma. Per tanti questo è un incontro che merita altissima ...

Masters1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini n.11 del mondo. Entrerà nella top10 se…tutte le possibili combinazioni : Fabio Fognini non si ferma più e continua a collezionare vittorie su vittorie che gli stanno permettendo di scalare vertiginosamente la classifica mondiale: con il successo odierno sull’australiano John Millman il ligure ha raggiunto virtualmente l’undicesima posizione della graduatoria, ovvero il suo miglior piazzamento in carriera. La situazione è però ancora in divenire, dato che in quella zona del ranking sono ancora in gioco nel ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini annienta John Millman e prenota la sfida con Dominic Thiem negli ottavi : Roboante successo di Fabio Fognini, che fa dimenticare tutti i timori del precedente negativo degli ultimi US Open e, nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, elimina senza troppi patemi l’australiano John Millman con il punteggio di 6-2 6-2. Diventa dunque realtà lo scontro negli ottavi di finale tra il ligure e Dominic Thiem, uno dei match più interessanti che il tennis su terra rossa possa offrire in assoluto. L’azzurro, ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini sfida John Millman - esordio per Rafael Nadal e Alexander Zverev : Giornata, quella di oggi, per quanto riguarda il singolare maschile del Masters 1000 di Madrid, dedicata agli incontri di secondo turno che restano ancora da disputare. Il match che interessa di più agli appassionati italiani è ovviamente quello di Fabio Fognini, che giocherà il terzo incontro sul campo numero 5 opposto a John Millman, l’australiano ha vinto in quattro set agli US Open del 2018 l’unico precedente tra i due ma sulla terra ...

Fabio Fognini parte col botto e batte Edmund in due set - out Marco Cecchinato : ... il numero uno italiano e 12 della classifica mondiale ha sconfitto col punteggio di 6-4 6-3 il britannico Kyle Edmund , numero 22 del mondo. Break e controbreak in apertura di match nei primi due ...

Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini - che esordio! Sconfigge Edmund in due set e vola al 2° turno! : Bell’esordio di Fabio Fognini nel primo turno del Masters 1000 di Madrid, il numero uno italiano e 12 della classifica mondiale ha sconfitto col punteggio di 6-4 6-3 il britannico Kyle Edmund, numero 22 del mondo. Break e controbreak in apertura di match nei primi due game, prima perde il servizio Edmund e poi Fognini, che conduceva 40-0, nel sesto gioco invece Fabio si salva da 0-40, cosa che fa anche Edmund nel game successivo annullando ...

Masters 1000 Madrid 2019 : il tabellone di Fabio Fognini. Gli avversari e il possibile cammino del ligure : Dopo il trionfo di due settimane fa a Montecarlo Fabio Fognini tornerà finalmente in campo nel Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid come decima testa di serie del torneo. Vediamo chi saranno i suoi avversari nei primi turni, provando anche a guardare più lontano, e cioè dai quarti di finale in poi. Va detto subito che il ligure di Arma di Taggia, che compirà 32 anni fra 20 giorni esatti, è nello stesso quarto di finale di Roger Federer e che ...

Fabio Fognini - un pensiero al Roland Garros e i complimenti di Matteo Salvini : “magari giocheremo insieme!” : Fabio Fognini pensa al Roland Garros e racconta dei complimenti di Matteo Salvini dopo la vittoria di Montecarlo: il tennista ligure si è detto piacevolmente sorpreso dalle parole del ministro dell’interno Dopo l’exploit di Montecarlo, con relativa vittoria del primo Masters 1000 della sua carriera, Fabio Fognini è rimasto fermo qualche settimana (saltati Barcellona ed Estoril, ndr) per curarsi al meglio dal problem alla coscia ...