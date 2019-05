F1 | Test Barcellona 2019 | la Ferrari schiererà tre piloti sulla pista catalana per un

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il GP di Spagna di F1 non è stato di certo da ricordare per la: un quarto e quinto posto con il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc non erano i riscontri attesi. Nonostante gli aggiornamenti presentati e l’evoluzione del motore proposta, la SF90 è apparsa complessivamente una macchina inferiore, al punto da doversi preoccupare della resa della Red Bull, come il podio ottenuto dall’olandese Max Verstappen conferma. La quinta doppietta consecutiva delle Mercedes ha il sapore della condanna e per il Cavallino Rampante l’unica strada è il lavoro. In questo senso iche inizieranno domani e termineranno il 15 maggio propriohanno una valenza importante per capire al meglio le criticità e, magari, assorbire i tanti mutamente tecnici che, a quanto pare, la monoposto non è stata capace di sfruttare. Per questo la Rossa avrà ...

