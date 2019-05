Expo | chiesti 13 mesi per il sindaco Sala di Milano per falso Il pg | “Non è credibile”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Un anno e un mese sono statidal sostituto pg diMassimo Gaballo per ildiGiuseppe, in qualità di ex amministratore delegato die tra gli imputati in primo grado per il caso con al centro l’appalto per la Piastra dei servizi per l’Esposizione universale. Il primo cittadino dirisponde solo diper la retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, furono sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto, vinto dalla Mantovani, per evitare di dover annullare la procedura. L’anno scorso il gup lo prosciolse dall’accusa di abuso d’ufficio lasciando la sola accusa di. I due componenti della commissione, nominata il 15 maggio 2012, risultarono incompatibili per ricoprire l’incarico.lo avrebbe scoperto dopo che la commissione si era riunita una prima volta ...

