Europeo U17 | l’Italia stende il Portogallo e centra la semifinale | staccato anche il pass

(Di lunedì 13 maggio 2019) Gli azzurrini non lasciano scampo al, accedendo così indove affronteranno i pari età della Francia È un successo che vale doppio quello che la Nazionale Under 17 conquista all’di categoria. Al ‘Tolka Park’ di Dublino, l’Italia batte 1-0 il, ottiene la quarta vittoria in quattro gare nel torneo (10 su 10 considerando le prime due fasi di qualificazione) e vola in, staccandoilper il Mondiale in programma il prossimo ottobre in Brasile. Decide il gol messo a segno al 26′ dal centrocampista della Juventus Franco Tongya, con l’Italia che dopo un buon primo tempo subisce nella ripresa la reazione dei portoghesi ma riesce a difendere il vantaggio. Giovedì ingli Azzurrini affronteranno la Francia con l’obiettivo di raggiungere la seconda finale consecutiva. “È ...

