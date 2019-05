Europee | Di Maio | ' adesso testa bassa e lavorare fino alle elezioni'

Elezioni Sicilia - Di Maio : “La casta dei vari Micciché battuta dai cittadini liberi del M5s - ora soprese alle Europee” : “Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s. Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee”. È il commento, affidato a un videomessaggio su Facebook, ai ballottaggi delle amministrative in Sicilia del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. ...

Salvini : «Le Europee - un referendum tra la vita e la morte» e Di Maio ricorda : «A Renzi non andò bene» : Il ministro dell’Interno lancia l’appello per votare la Lega: «Ci dovete aiutare ad andare in europa come primo partito europeo, per andare a riprenderci le chiavi di casa nostra». E il ministro dello Sviluppo economico ribatte: «L’ultimo che ha parlato di referendum è stato Renzi. Io non sfido gli italiani»

Salvini paragona le Europee a un referendum. Di Maio : "L'ultimo a parlarne è stato Renzi" : Nuovo botta e risposta a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno su un palco di Sanremo paragona il voto delle Europee ad un "referendum tra la vita e la morte". Il titolare dello Sviluppo Economico replica a strett giro da San Giovanni Rotondo: "l'ultimo che ha parlato di referendum è stato Renzi, e non gli è andata bene". Chiudendo il suo comizio a Sanremo in mattinata aveva detto Salvini: "Il 26 maggio ...

Europee : stasera Di Maio a Caltanissetta con Todde : Palemro, 10 mag. (AdnKronos) - Il vice premier e capo politico del M5S Luigi Di Maio sarà stasera a Caltanissetta per illustrare ai cittadini il programma elettorale del Movimento in vista delle Europee del 26 maggio. Con lui la capolista per la circoscrizione Isole Alessandra Todde e l'europarlamen

Europee - De Maio (Ang) : "Per giovani incrementare stanziamenti su esperienze virtuose" : Roma, 8 mag. (Labitalia) - "Il lavoro è il problema principale delle nuove generazioni, un tema d[...]

Di Maio : “Salario minimo sarà legge entro agosto. Pronti per Europee - 8 movimenti parteciperanno a nuovo gruppo con M5s” : Prima le Europee, il 26 maggio, con il M5s che ha “l’obiettivo di essere determinanti” e si prepara a formare un nuovo gruppo all’Europarlamento con “otto movimenti” Pronti a partecipare. Poi la “seconda fase del nostro governo” che ha al centro il ceto medio e come primo obiettivo far diventare legge il salario mimino orario: “Questa settimana si chiudono gli emendamenti ed entro agosto ...

Di Battista : “Mi ricandido alle elezioni fra 4 anni. O dopo le Europee se cade il governo”. E come capo politico? “No - è Di Maio” : Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 stelle. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non si faceva vedere in televisione, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima ...

Sondaggio Tecné - il flusso in controtendenza che fa godere Salvini : non solo le Europee - Di Maio spacciato : L'ultimo Sondaggio dell'istituto Tecné, riportato da Italia oggi, registra una tendenza per la Lega in direzione opposta rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni, influenzate delle fibrillazioni all'interno del governo, soprattutto per il caso delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri.

Di Maio presenta il programma elettorale M5S per le Europee : le province sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ...