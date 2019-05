Europa League | l’italiano Rocchi arbitro della finale

Tennis – Dominic Thiem in versione tifoso : “Europa League? Che emozione il mio Chelsea!” : Dominic Thiem, grande tifoso del Chelsea, ha parlato della finale di Europa League raggiunta dai Blues dopo la dura sfida di ritorno contro il Francoforte conclusa ai calci di rigore Pareggio con un gol per parte all’andata e al ritorno, due squadre incapaci di trovare il gol vittoria per 180 minuti regolamentari e supplementari annessi: la semifinale di Europa League fra Chelsea e Francoforte si è conclusa ai calci di rigore e ha premiato la ...

Carlo Ancelotti da una lezione a tutti : “Tiferò per loro in Europa League” : A Napoli c’è ancora chi fa paragoni tra Sarri ed Ancelotti, ma Carletto, nel corso dell’intervista rilasciata al Roma, con una risposta ha dato una bella lezione ai suoi tifosi: “Per chi tiferò in Europa League? Per il Chelsea naturalmente. Ma perché sono un ex dei Blues e sono rimasto molto legato a loro sarei contentissimo per tutto l’ ambiente.” La mia esperienza al Napoli? “Come ho sempre ...

Finali di Champions ed Europa League - è bufera sui biglietti : anche Klopp interviene a gamba tesa : Champions ed Europa League, la querelle sui biglietti delle due Finali sta montando in modo notevole a pochi giorni dalle gare Champions ed Europa League, le Finali fanno già discutere. L’oggetto del contendere è legato a prezzi e suddivisione dei biglietti per le gare di Madrid e Baku. Inizialmente la polemica è montata relativamente alla finale di Europa League, con un Klopp scatenato in conferenza stampa contro l’Uefa, ...

Ancelotti al Roma : «Spero che Sarri vinca la finale di Europa League» : Tanti i temi toccati dall’allenatore del Napoli nell’intervista pubblicata oggi dal Roma. Ancelotti ha parlato della marcia in più della Juve in campionato, ma anche del calendario insidioso degli azzurri. Poi sul mercato ha confermato che Barella non rientra nei piani della società, come aveva detto la settimana scorsa in conferenza, e che Trippier non è l’unico osservato speciale del Napoli, riferendosi forse alla lunga lista ...

Sarri : “Resto in Premier. Non vincere l’Europa League sarebbe un fallimento” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Maurizio Sarri. Il tecnico conferma di voler rimanere in Premier e ammette che non vincere la Coppa sarebbe un fallimento. Sarri ammette: “Se cinque anni fa mi avessero detto che avrei giocato la finale di Europa League, forse mi sarei incazzato perché il mio obiettivo è arrivare in finale di Champions e magari vincerla. Ora ci riempiono di complimenti, ma andare a Baku ...

Per i tifosi inglesi andare alle finali di Champions ed Europa League sarà un bel problema : Raggiunte faticosamente le due finali europee tutte inglesi, tra i tifosi di Liverpool e Tottenham e di Arsenal e Chelsea monta la rabbia per i pochi biglietti disponibili e per le difficoltà logistiche. L'Uefa aveva infatti già messo in vendita un terzo dei tagliandi per l'ultimo atto della Champions a Madrid mentre per la finale di Europa League a Baku ci sono forti restrizioni a cui si aggiungono le difficoltà per i voli. La ...

Biglietti finale Champions ed Europa League - è caos : proteste dei tifosi : Le due semifinali di Champions League hanno regalato grosse emozioni e colpi di scena, imprese di Liverpool e Tottenham che hanno ribaltato i pronostici ed eliminato squadre come Barcellona ed Ajax, in Europa League la finale sarà invece tra Arsenal e Chelsea. Nel frattempo monta la rabbia per i pochi Biglietti a disposizione e per difficoltà logistiche. L’Uefa aveva messo a disposizione pochi Biglietti un terzo dei tagliandi per ...

Tensioni Armenia-Azerbaijan - finale di Europa League a rischio per Mkhitaryan : Mkhitaryan finale Europa League – L’Arsenal ha ammesso di essere «enormemente preoccupata» per la partecipazione di Henrik Mkhitaryan alla finale di Europa League contro il Chelsea, un confronto al quale il calciatore potrebbe non prendere parte a causa delle Tensioni tra l’Armenia – di cui Mkhitaryan è capitano – e l’Azerbaijan. Il calciatore – scrive […] L'articolo Tensioni Armenia-Azerbaijan, finale di Europa League a ...

The English Job : 4 inglesi su 4 nelle finali di Champions ed Europa League : The English Job: 4 inglesi su 4 nelle finali di Champions ed Europa League Alle incredibili rimonte di Liverpool e Tottenham nelle semifinali di ritorno di Champions League, rispettivamente contro Barcellona (4-0) e Ajax (3-2), hanno fatto seguito le vittorie di Arsenal e Chelsea nel medesimo turno di Europa League: a farne le spese, contro Gunners e Blues sono stati gli spagnoli del Valencia (sconfitti con un punteggio complessivo di 7-3 ...

Chelsea-Arsenal - derby di Londra in finale di Europa League : il 29 maggio in chiaro su TV8 : La finale di Europa League 2019 sarà il derby londinese tra le due squadre più titolate della città: il Chelsea e l’Arsenal. Mentre il Tottenham, altro club della capitale britannica, giocherà l’ultimo atto di Champions contro il Liverpool. Londra porta così tre squadre contemporaneamente in finale nelle due maggiori competizioni Uefa per club, e il football inglese torna epicentro del calcio internazionale con quattro finaliste nelle due ...

Milik amareggiato : “Europa League? Potevamo eliminare l’Arsenal! Il secondo posto non era il nostro obiettivo. Sulla chance col Liverpool…” : L’intervista di Arkadiusz Milik L’attaccante polacco del Napoli, Milik ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Ecco uno stralcio: “Liverpool? Siamo stati vicini ad eliminarlo, peccato non aver passato il girone di Champions: poi non abbiamo battuto l’Arsenal in Europa League, è un peccato però il calcio è così. A volte i dettagli fanno la differenza, purtroppo era difficile superarli ma abbiamo il massimo rispetto per ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Genoa? Gara decisiva per l'Europa League» : BERGAMO - Il prossimo scontro può significare una stagione, che comunque vada resterà impressa nel cuore dei tifosi dell' Atalanta : gli uomini di Gasperini non possono concedersi passi falsi contro ...

Tutte inglesi le finaliste di Coppa. In Europa League sarà Chelsea-Arsenal : Si sono presi tutto dimostrando di essere i più forti, oltre che i più ricchi. Dopo la finale di champions, anche l'Europa League sarà un affare inglese: Arsenal contro Chelsea. La resa dei conti a ...

Sarri : 'Ora vogliamo vincere l'Europa League' : Che cosa mi ha colpito dell'esperienza inglese? Qui non è semplice, c'è una mentalità diversa e pure un mondo diverso dal nostro. Giocare così tante partite è pesante ma d'altra parte mi dà ...