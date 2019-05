Essilux | compromesso al ribasso Il nuovo Ceo? Re senza corona

affaritaliani

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ilraggiunto tra i soci di EssilorLuxottica (, la holding che controlla Essilor International e Luxottica) viene definito da analisti e trader "utile" per evitare ulteriori ripercussioni sul colosso dell'occhialeria franco-italiano, ma non esalta il mercato. Così il titolo dopo aver aperto in grande spolvero termina la giornata poco sopra i valori di venerdì sera, rimanendo di un 14% al di sotto del picco degli ultimi 12 mesi visto a fine settembre scorso. Nelle sale operative si fa notare che ilavrà solo il compito di coordinare l'integrazione e l'attività della holding ma non potrà occuparsi della gestione delle due società operative. Inoltre sia Francesco Milleri sia Laurent Vacherot avranno ampia voce in capitolo sulla selezione delmanager e questo rischia di limitarne ...

