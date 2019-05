Esclusivo | sono malato | mi hanno usato come cavia Le vittime denunciano gli impianti

Cari liberal - le periferie esistono e non sono un feticcio Esclusivo dei sovranisti : Roma. Nel 1987, Margaret Thatcher pronunciò una delle sue frasi più famose: “There is no society”. La società non esiste. Oltre trent’anni dopo, scrive Christophe Guilluy – geografo francese e autore di bestseller come “La France périphérique” –, quelle parole avrebbero descritto alla perfezione la