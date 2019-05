Escalation Usa-Cina spaventa le Borse Lunedì nero a Wall Street

Escalation Usa-Cina spaventa i mercati. Uber -14% in due giorni : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto calo. Lo stallo sul negoziato Washington-Pechino si sta trasformando in una nuova Escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A New York nuovo tonfo di Uber, mentre a Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Lo spread sale e a Wall Street balza di oltre il 27% il Vix , l'indice della 'paura'...

Dalle lavatrici agli iPhone : l’Escalation dei dazi tra Usa e Cina : Tutto è cominciato con i dazi su pannelli solari e lavatrici cinesi (e sudcoreani), decisi il 22 gennaio del 2018. Solo un assaggio di quel che sarebbe seguito: le merci tassate valevano poco più di 10 miliardi di dollari. L’innesco dell’escalation che, nel giro di un anno, ha travolto la metà dell’interscambio tra le prime due economie del mondo. E che presto potrebbe arrivare a coinvolgere l’intero flusso ...

Warren Buffett : 'Escalation tensioni tra Usa e Cina negativa per il mondo intero' : Un'Escalation nella controversia commerciali in corso tra Usa e Cina sarebbe negativa per tutto il mondo. A dirlo uno che di economia se ne intende, ossia Warren Buffett che parlando alla Cnbc ha sottolineato come il crollo del mercato azionario nel pre- market oggi dopo la minaccia del Presidente Donald Trump di aumentare ...