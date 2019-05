Ernia del disco lombare | la Clinica ortopedica Aou pronta a valutare il paziente

Cittadinanza attiva - il Consiglio regionale apre le porte agli alunni dell'Andrea d'IsErnia : ... giornalista, noto per le sue denunce contro l'attività di Cosa Nostra quando ad alta voce, diceva a Cinisi dalla sua stazione radio " La Bellezza salverà il mondo". Un nostro illustre conterraneo, ...

VALENTINA VErnia ELIMINATA/ Bertè 'Ti voglio nel video del singolo estivo' - Amici 18 - : VALENTINA VERNIA ad Amici 2019 torna a scontrarsi con Mameli per volere di Loredana Bertè, il pubblico la premierà? Ecco cosa è successo in settimana

Polizia IsErnia : confronto sul bullismo con alunni e genitori dell'Istituto "L. Pilla" di Venafro : ... quindi delle regole e dei valori del vivere civile, focalizzando l'attenzione verso il minore ed il suo variegato mondo, attraverso undialogo continuo per conquistarnela fiducia. Questo l'obiettivo ...

IsErnia - centinaia di fedeli in festa per il Primo Maggio a San Lazzaro : Successo anche per la pesca di beneficenza organizzata dal Masci di Isernia e per gli spettacoli di animazione dedicati ai più piccoli. GUARDA LA FOTOGALLERY DI PINO MANOCCHIO Click to open image! ...

IsErnia - controlli Carabinieri del NIL : scattano denunce e sanzioni : Isernia - I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia, unitamente ai militari dei reparti territoriali, nel corso del servizio teso a verificare la corretta applicazione della normativa ...

5 curiosità su Valentina VErnia - ballerina hip-hop della squadra blu di Amici : La squadra blu di Amici di Maria de Filippi, guidata da Vittorio Grigolo, ha tra le sue fila Valentina Vernia, ballerina hip-hop apprezzata da giuria e pubblico. Ha 23 anni ed è originaria di Rubiera dove vive attualmente. La sua altezza di 167 cm le permette di muoversi in maniera fluida evidenziando maggiormente le sue doti di danzatrice. Di seguito 5 curiosità su Valentina Vernia, ballerina hip-hop della squadra blu di Amici.

IsErnia. Festival della cultura Rom e Sinti - associazioni in campo contro i pregiudizi : Attraverso una serie di spettacoli, culminati con la sfilata di modo curata dalla stilista Sara Cetty, l'associazione rom in progress " in collabroazione con l'associazione Romni e la cooperativa ...

IsErnia - l'ex centro anziani torna a ospitare gli alunni della primaria : Stamani il rientro in aula per sette classi della San Leucio Isernia. A circa due mesi dalla fine dell'anno scolastico, tornano a fare lezione nei locali dell'ex centro anziani di via Umbria gli ...

167 anniversario della Polizia - cerimonia a IsErnia per i festeggiamenti : Ai momenti più strettamente istituzionali si alterneranno brevi spettacoli ed occasioni di condivisione.L'esecuzione dell'Inno di Mameli da parte di un coro di 40 bambini dell'Istituto Comprensivo ...

Ernia - repack del disco Con sette canzoni nuove : sette brani in un repack. E un'Ernia che spazia da brani alla Gue Pequeno, a ballate alla De Andrè, al quale è stato paragonato, a testi da trapper. Matteo Professione, in arte Ernia , ha presentato ...

Ernia lancia la deluxe di '68' : 'All'insegna della leggerezza' : Con ' 68, Till the end, ' Ernia chiude un ciclo, e lo fa all'insegna della leggerezza. Il nuovo album, spiega il rapper, 'conclude il percorso di questi ultimi due anni di lavoro. 68 è stato l'album ...

IsErnia - l'attesa è finita : partito il restyling della villa comunale : Il progetto da 190mila euro prevede una serie di interventi che consentiranno di rendere pienamente fruibile il parco verde al centro della città Isernia. l'attesa è finita: sono partiti ieri mattina ...

In uscita “Certi giorni” il nuovo singolo del rapper Ernia : Dal 27 marzo sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali "Certi giorni" il nuovo singolo di Ernia, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione rap. Il singolo in uscita per Island Records (Universal Music Italia) si avvale della collaborazione di Nitro e anticipa l'uscita di "68 (Till The End)", una speciale riedizione dell'album 68 di Ernia che dal 5 aprile sarà disponibile in doppio cd e dal 12 anche in formato doppio ...

