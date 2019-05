Emissioni, Opel richiama 210mila auto

Per possibili problemi nelledi ossido di azoto, laha disposto il richiamo in tutta Europa di circautilitarie a benzina. I modelli interessati sono Adam e Corsa del 2018 e 2019 con cilindrata 1,2 e 1,4,ha spiegato un portavoce dell'. Da prove in laboratorio è emerso che quanto leinteressate raggiungono alte velocità la sonda Lambda funziona male. Chilometraggi superiori a 50mila possono registrare valori superiori ai limiti di ossido di azoto.L'anomalia si può risolvere aggiornando il software.(Di lunedì 13 maggio 2019)