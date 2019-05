Emilia-Romagna | Allerta Meteo Rossa 13 15 Maggio 2019

retemeteoamatori

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il Centro funzionale decentrato della regione, ha emanato il seguente bollettino di, valido dalle 12:00 del 13fino alle 00:00 del 15per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN;ARANCIONE per criticità idraulica per le province di RA, FC, RN; per criticità idrogeologica per le province di RA, FC, RN;GIALLA per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di BO, RA; per vento per le province di FE, RA, FC, RN Nota della previsione: Per la giornata di lunedì 13si prevedono precipitazioni moderate sull’Appennino centro-orientale e sulla, sparse a carattere irregolare altrove. Le precipitazioni sono previste in attenuazione nella prime ore di martedì 14 ...

