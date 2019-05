Elezioni Sicilia | en plein del M5s La Lega a mani vuote Su il Pd

Elezioni Sicilia - al M5s il derby di governo : vince a Caltanissetta e Castelvetrano. Lega sconfitta a Gela e a Mazara : Sorride M5s che ora cercherà di monetizzare per le europee del 26 maggio, mentre resta a mani vuote la Lega che perde la doppia sfida, seppure di misura, con i suoi candidati e non riesce a fare lo sgambetto nell’isola agli alleati grillini. L’esito dei ballottaggi in Sicilia, dove si è votato in cinque comuni, fa segnare l’en plein dei 5stelle, che vincono in due città emblematiche, dopo avere perso Bagheria e Gela conquistate cinque anni fa: ...

Elezioni : in Sicilia al voto il 43 - 6 per cento degli elettori : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Solo il 43,6 per cento degli elettori chiamati al voto si sono recati ieri alle urne nei cinque comuni al ballottaggio in Sicilia, con un calo del 15,37 per cento rispetto al primo turno. Al voto a Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Alle u

Elezioni : Di Maio - 'In Sicilia ai ballottaggi non facciamo accordi con la Lega' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Ai ballottaggi in Sicilia non facciamo accordi con la Lega". E' quanto dice il vicepremier Luigi Di Maio in alcune interviste rilasciate oggi ai giornali locali Siciliani in vista della sua due giorni tutta isolana per la chiusura delle campagne elettorali di Castelvet

Sicilia : Asael - 'Politica decida futuro ex province - rinviare Elezioni' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Riguardo al futuro delle ex province la politica decida urgentemente cosa fare e, in attesa dei risultati del tavolo tecnico con il governo nazionale e dell'individuazione di un sistema stabile di finanza locale che perimetri con esattezza ruoli e funzioni, si rinviino

Elezioni : 9 e 10 maggio Di Maio in Sicilia - tappa a Castelvetrano e Caltanissetta : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Ritorna in Sicilia, il 9 e il 10 maggio, il vice premier Luigi di Maio. Il leader del M5s sarà nell'Isola per sostenere i candidati sindaci pentastellati al ballottaggio. Il primo appuntamento è alle 20 a Castelvetrano (Trapani), dove parteciperà al comizio del candidat

Le Elezioni in Sicilia riesumano il Patto del Nazareno. Forza Italia : “I moderati hanno bisogno di stare insieme”. E il Pd tace : Non solo l’idea non è mai tramontata, ma c’è qualcuno che ci lavora e, soprattutto, ci crede ancora. “Un nuovo Patto del Nazareno sarebbe la cosa da fare”. Parola di Gianfranco Micciché, presidente azzurro dell’Assemblea regionale Siciliana. Il commissario di Fi e storico viceré di Silvio Berlusconi in Sicilia, intervistato dal Corriere della sera, ha riesumato la vecchia alleanza tra Pd e Forza Italia e nessuno tra ...

POST Elezioni SICILIA/ Il caso Bagheria rilancia il laboratorio Forza Italia-Pd : Le ELEZIONI comunali in SICILIA non hanno dato indicazioni molto importanti. Salvo che a Bagheria, dove ha vinto Filippo Tripoli

Elezioni Sicilia - lo strano caso di Longi : rieletto il sindaco decaduto due mesi fa per incompatibilità : Era incompatibile, decade, si ricandida, viene rieletto, potrebbe decadere ancora. È la parodassale sequenza che fa emergere oggi agli onori della cronaca Longi, il piccolo paesino sui monti Nebrodi, in provincia di Messina. È tornato alle urne dopo due mesi senza amministrazione, con un’elezione nei fatti fotocopia di quella precedente. Stessi candidati, stesso risultato, stessa incertezza: Nino Fabio oggi rieletto, era decaduto, perché era ...

Risultati Elezioni comunali Sicilia 2019 : sindaci eletti e ballottaggi : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: sindaci eletti e ballottaggi Tornata di amministrative in 34 comuni Siciliani: circa mezzo milione di elettori chiamati alle urne, alla fine però l’affluenza si è fermata al 58,4%. L’unico capoluogo al voto Caltanissetta. Tra due settimane andranno in scena i ballottaggi. elezioni comunali Sicilia 2019: Lega in netta crescita Da sottolineare la crescita generale della Lega che ottiene anche un ...