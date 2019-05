Elezioni | Lega sconfitta a Gela | eletto sindaco Spata appoggiato da Fi-Pd

Elezioni : a Mazara sconfitta la Lega - eletto sindaco Quinci del centrosinistra : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - La Lega esce sconfitta a Mazara del Vallo (Trapani), dove era al ballottaggio. Nella notte il risultato elettorale è stato ufficializzato. E' Salvatore Quinci il nuovo sindaco di Mazara. Il candidato di centrosinistra e liste civiche ottiene il 52,41 per cento dei voti

Sondaggi Elezioni europee - crollo della Lega : in meno di un mese perde il 6% : Gli ultimi Sondaggi realizzati prima del voto del 26 maggio per le elezioni europee (negli ultimi 15 giorni non è possibile pubblicare rilevazioni) mostrano un evidente calo della Lega: il partito di Matteo Salvini perde il 6% in meno di un mese e arriva al 30,9%. In netta crescita il Movimento 5 Stelle (vicino al 25%), bene il Pd (20,5%) e recupera consensi anche Fratelli d'Italia.Continua a leggere

La Lega potrebbe presentarsi da sola alle Elezioni : Alla Lega ha colpito un sondaggio: al centro, proprio nelle regioni rosse, il consenso secondo i dati in possesso dei vertici si attesta intorno al 36%, nelle isole e al sud al 20%, nel nord est al 43% mentre il dato che non soddisfa pienamente è quello del nord-ovest: 30%. Certo, numeri ovviamente non negativi, ma ritenuti più bassi rispetto alla media nazionale. In Piemonte - sottolinea un 'big' del partito - non ci sono grandi ...

Sondaggi Elezioni europee - Lega sempre primo partito : M5s in rimonta - cala il Pd : Gli ultimi Sondaggi confermano il primato della Lega in vista del voto delle elezioni europee: il partito di Matteo Salvini rimane saldamente in testa nelle intenzioni di voto, staccando il Movimento 5 Stelle (in recupero) e il Pd (in leggero calo). Crescono, ma di poco, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Elezioni : Di Maio - 'In Sicilia ai ballottaggi non facciamo accordi con la Lega' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Ai ballottaggi in Sicilia non facciamo accordi con la Lega". E' quanto dice il vicepremier Luigi Di Maio in alcune interviste rilasciate oggi ai giornali locali Siciliani in vista della sua due giorni tutta isolana per la chiusura delle campagne elettorali di Castelvet

Elezioni europee - il sondaggio. La Lega sfonda al Centro - Pd-M5S alla pari : È importante sottolineare, però, che ad oggi ci sono ancora 9 milioni di indecisi che intendono recarsi alle urne, ma che non hanno scelto per quale forza politica votare. Anche se è probabile che ...

Elezioni comunali - Salvini in Brianza : a Concorezzo e Giussano per Mauro Capitanio e Marco Citterio - Lega - : Matteo Salvini si è presentato martedì 7 maggio per la campagna elettorale a Concorezzo e poi a Giussano. Qui a sostegno della candidatura a sindaco del leghista Matteo Citterio, coalizione di ...

Sondaggi Elezioni europee - netto calo della Lega : in risalita Pd e Fdi : La Lega perde qualche consenso nei Sondaggi in vista delle prossime elezioni europee: la rilevazione effettuata da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 evidenzia il calo dell'1,1% del Carroccio che rimane comunque il primo partito. Dietro troviamo il Movimento 5 Stelle. In risalita, invece, il Partito Democratico e Fratelli d'Italia, unici partiti in crescita tra quelli che superano la soglia di sbarramento del 4%.Continua a leggere

Sondaggi Elezioni europee - primo calo per la Lega : perde un punto - recupera il M5s : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 mostra la prima evidente battuta d'arresto per la Lega di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee: il Carroccio ha perso quasi un punto percentuale in una settimana. Esattamente la stessa cifra recuperata dal Movimento 5 Stelle, ora di nuovo secondo davanti al Pd.Continua a leggere

Elezioni comunali : il figlio di Roberto Maroni candidato contro la Lega : Eppure sui grandi temi di politica interna ed estera ha le idee molto chiare: centrale per il futuro è il tema ambiente 'sottovalutato, mentre il cambiamento climatico rischia di compromettere se non ...

Elezioni Regionali : “La Lega governa per gli amici” : Elezioni Regionali, i partiti di sinistra si rivolgono a Matteo Salvini: ” La Lega governa per gli amici” e poi Taruffi cita Siri: “L’Emilia Romagna è stata già liberata dai suoi simili”. Igor Taruffi, capogruppo di Sinistra italiana in Regione Emilia-Romagna, replica agli attacchi di questa mattina del vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini: “Chi governa curando gli interessi degli amici è ...

Sondaggi Elezioni europee - la Lega irraggiungibile : 12 punti di vantaggio su M5s e Pd : Un Sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta conferma il primato della Lega nelle rilevazioni in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. Il partito di Matteo Salvini continua a prendere il largo e ha ora un vantaggio di circa 12 punti percentuali sia sul Movimento 5 Stelle che sul Partito Democratico.Continua a leggere

Elezioni : Candiani (Lega) - 'Mancuso? FI continui a dormire - ci pensiamo noi' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "'Prima gli italiani': fa piacere che anche Mancuso sia d'accordo col primo punto del programma della Lega in Sicilia. Gente come lui o come Micciché non vivono il territorio, sono autoreferenziali e si ritengono la 'vera politica siciliana', da anni vivono nel loro pal