Elezioni : Greco - 'alleanza Pd-Fi? A Gela abbiamo evitato che Lega sfondasse' (2) : (AdnKronos) - Un modello, quello di Gela , che Greco non esclude possa esportato anche ad altre competizioni. "Saranno i leader politici a valutare se può essere una formula valida - sottolinea - Sicuramente lo è stata a livello comunale e non escludo che possa trovare favore anche in campo regionale

A Torre del Greco sono state eseguite 14 misure cautelari per un caso di presunto voto di scambio durante le Elezioni amministrative del 2018 : I carabinieri di Torre del Greco, in Campania, hanno eseguito 14 misure cautelari per un presunto caso di voto di scambio avvenuto durante le elezioni amministrative del 2018. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata