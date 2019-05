Elezioni europee | patto social | cyber ispettori Usa a caccia di troll russi

Tutto quel che devi sapere sulle Elezioni europee : Tra il 23 e il 26 maggio prossimi si terranno nei 28 paesi dell’Unione (sì, il Regno Unito voterà, anche se è previsto che lasci l’Ue la notte di Halloween di quest’anno) le elezioni per eleggere il Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024; in Italia le elezioni il 26 maggio, dalle 7 alle 23, e in alcuni casi lo stesso giorno si voterà anche per le amministrative. Si eleggono 751 parlamentari, distribuiti in proporzione alla ...

Elezioni europee : boom di Farage nei sondaggi - panico a Londra e Bruxelles : Non più una vittoria elettorale, ma una valanga: i numeri dei sondaggi assumono i connotati del boom per il nuovo Brexit Party di Nigel Farage, in vista delle europee del 23 maggio. E gettano nello sconforto i due maggiori partiti britannici - i laburisti di Jeremy Corbyn, ma soprattutto i conservatori della premier-anatra zoppa Theresa May - non s...

Scheda Elezioni europee 26 maggio 2019 : colore e fac-simile : Scheda elezioni europee 26 maggio 2019: colore e fac-simile Dal 23 al 26 maggio 2019 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea si voterà per il rinnovo del Parlamento. Le elezioni non si svolgeranno contemporaneamente in tutti i Paesi, ciascuno stato svolgerà le consultazioni nel giorno prescelto ma lo spoglio inizierà per tutti alle 23 del 26 maggio. Ciascuno Stato membro voterà seguendo la legge elettorale stabilità dal ...

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Le Europee non saranno Elezioni ma un referendum fra la vita e la morte - dice Salvini : "Il 26 maggio sarà un referendum, non saranno elezioni Europee. Sarà un referendum fra la vita e la morte, fra il futuro e il passato". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiudendo il suo comizio a Sanremo. "I dati ad oggi dicono che 4 italiani su 10 non vanno a votare il 26 maggio, ma vanno al mare o in montagna o in campagna: io vi chiedo di fare fatica con me in questi 14 giorni, per cambiare l'Europa che ...

Elezioni europee 2019 : analisi alleanze partiti e come sarà il parlamento : Elezioni europee 2019: analisi alleanze partiti e come sarà il parlamento Le Elezioni si avvicinano e a due settimane dal voto si pensa ai futuri schieramenti. Popolari e socialisti – i gruppi che hanno sempre rappresentato la gran maggioranza dell’europarlamento – dovrebbero veder calare, in maniera abbastanza evidente, il loro numero di eletti. A spingere sempre di più, i partiti nazionalisti e le nuove destre ...

Elezioni europee 2019/ Parolini : più famiglia e meno austerity - ecco il mio programma : All'Europa oggi serve avere una difesa comune e una politica sull'immigrazione comune. E poi: maggiore attenzione al sociale, alla famiglia e alle Pmi

Elezioni europee - Civati ritira la sua candidatura : “Esponenti di estrema destra nella lista” : Pippo Civati ritira la sua candidatura con Europa Verde alle prossime Elezioni europee del 26 maggio. L'esponente di Possibile spiega che ha preso questa decisione dopo la notizia della presenza di esponenti di estrema destra all'interno della lista: "I valori costituzionali e l’antifascismo per me vengono prima di tutto”.Continua a leggere

Sondaggi Elezioni europee - crollo della Lega : in meno di un mese perde il 6% : Gli ultimi Sondaggi realizzati prima del voto del 26 maggio per le elezioni europee (negli ultimi 15 giorni non è possibile pubblicare rilevazioni) mostrano un evidente calo della Lega: il partito di Matteo Salvini perde il 6% in meno di un mese e arriva al 30,9%. In netta crescita il Movimento 5 Stelle (vicino al 25%), bene il Pd (20,5%) e recupera consensi anche Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - il video del Milanese Imbruttito - Sky TG24 - : Il messaggio, costruito in chiave ironica, è un invito a votare il 26 maggio. E a chi potrebbe non andare alle urne perché impegnato in una domenica di relax, viene proposta una fantasiosa soluzione: ...

Elezioni europee - al voto 3 giovani italiani su 4 : per la "self made generation" l'Europa è risorsa : Né bamboccioni né fannulloni, ecco le aspettative dei giovani italiani rispetto al voto del prossimo 26 maggio. Tutti i dati...

Elezioni europee : quindici giorni per convincere gli elettori : Scende l'attenzione dell'opinione pubblica sull'immigrazione, cresce su economia e occupazione - mappa interattiva

“Europee il 26 maggio? F*** - lo fanno apposta”. Il Milanese Imbruttito sponsor ironico delle Elezioni : “Taaac” : “elezioni europee nel weekendino? Ma lo fanno apposta”. Germano Lanzoni, uno dei volti noti del Milanese Imbruttito, è il protagonista di uno spot contro l’astensionismo e a favore del voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo. L'articolo “Europee il 26 maggio? F***, lo fanno apposta”. Il ...

Elezioni europee 2019 : regolamento in Italia e requisiti candidati M5S : Elezioni europee 2019: regolamento in Italia e requisiti candidati M5S Essendo ormai vicini alla data fissata in Italia per le Elezioni europee, appare interessante capire meglio come funziona il regolamento delle Elezioni europee 2019 nel nostro paese, con particolare riferimento ai requisiti dei candidati del Movimento 5 Stelle. Vediamo di seguito di fare un po’ di chiarezza su come funziona la procedura. Elezioni europee: quali ...