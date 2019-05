Elezioni europee 2019: i candidati di Forza Italia, tutti i nomi e le liste

(Di lunedì 13 maggio 2019) Silvio Berlusconi è tornato in campo per le ultime settimane di campagna elettorale in vista delleil prossimo 26 maggio.fa parte del Partito Popolare europeo, il maggiore nell'Europarlamento dal 1999. Con il Cavaliere si ricandiderannogli eurodeputati uscenti: grande assente è Mara Carfagna, accusata di tentare il golpe contro Berlusconi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...