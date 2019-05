Elezioni Australia | ultime notizie | candidati e sondaggi Quando si vota

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019)si. Sabato 18 Maggio si terranno inlelegislative. Verrà rinnovata l’intera Camera dei Rappresentanti e la metà dei seggi del Senato. A sfidarsi saranno l’attuale primo ministro del paese Scott Morrison, del Partito Liberale (centrodestra) e Bill Shorten, candidato nelle fila del Partito Laburista (centrosinistra). Particolarità del paese oceanico è quella di essere una delle poche nazioni dove recarsi alle urne è tuttora obbligatorio. Idanno lievemente avanti Shorten, anche se il gap della coalizione liberale-nazionale che sostiene l’attuale primo ministro d’si sarebbe ridotto nellesettimane. Secondo lerilevazioni, i laburisti dovrebbero riuscire a guadagnare i voti necessari per avere una maggioranza alla camera bassa, e poter ...

