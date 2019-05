liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "hache vuole. Finalmente la città potrà mostrare la sua voglia di riscatto". E' in questa frase, secondo il neo sindaco Enzo, il significato della vittoria del Movimento Cinque Stelle nel paese del boss mafioso Matteo Messina D

PaolaTavernaM5S : Mattone dopo mattone alle #elezioni in #Sicilia abbiamo conquistato due città importantissime come Caltanissetta e… - osannacremonesi : RT @PaolaTavernaM5S: Mattone dopo mattone alle #elezioni in #Sicilia abbiamo conquistato due città importantissime come Caltanissetta e Cas… - TV7Benevento : Elezioni: Alfano, 'nessun accordo Lega-M5S, Castelvetrano ha dimostrato di voler cambiare' (2)... -