Elena Santarelli furiosa | “Mi sale il sangue al cervello” Il fatto

Non hai perso la speranza! Elena Santarelli e gli auguri del figlio guarito dal cancro : Sul suo profilo Instagram Elena Santarelli ha voluto condividere con i suoi follower un'importante notizia che ha stravolto in positivo la sua vita insieme a quella del figlio Giacomo che in passato era venuto a conoscenza di essere malato di cancro. E in occasione della ricorrenza della "Festa della mamma", Elena Santarelli ha voluto condividere con i suoi seguaci un altro momento emozionante della sua vita, che la vede destinataria di una ...

Italia sì - Elena Santarelli scoppia in lacrime in diretta : "Le terapie di mio figlio sono finite" : Elena Santarelli è scoppiata in un lungo pianto liberatorio durante l'intervista a Italia Sì con Marco Liorni su Raiuno. Alla vigilia della festa della mamma, la showgirl ha potuto finalmente annunciare che la battaglia di suo figlio contro la malattia è finita: "sono molto stanca - ha detto - il mi

