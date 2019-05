Egitto, nel supermarket degli organi umani: si può vendere un rene per 5mila euro

“Un giorno a Sana’a ho incontrato un amico che mi ha chiesto se fossi disposto a recarmi al Cairo per donare un rene. Ho accettato perché mi hanno dato 5mila dollari”. Inizia così il racconto di Ahmed, un agricoltore yemenita che, per la disperazione, ha venduto il proprio organo. L’espianto è avvenuto nel 2014 ma da allora, come ha rivelato un’inchiesta di Al Jazeera, il traffico illegale di organi umani non è cambiato. Anzi, per certi aspetti è peggiorato da quando lo Yemen è sconvolto dalla guerra. E nel Paese mediorientale, dove è in corso la peggior crisi umanitaria al mondo, la somma incassata dalla vendita di un rene può fare la differenza tra la vita e la morte.

(Di lunedì 13 maggio 2019) Poche migliaia di dollari per un: è quanto pagano i trafficanti diai disperati in Yemen. Secondo un'inchiesta di Al Jazeera, la quasi totalitàespianti avviene ingrazie anche alla corruzione di funzionari statali yemeniti. "Lavoro sia con ospedali pubblici sia con cliniche private – confessa un trafficante – molti clienti vengono dai Paesi del Golfo, ma ci sono anche italiani, israeliani ed egiziani".