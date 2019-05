Eden Hazard ha deciso il suo futuro | “ho informato il Chelsea”

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019)ha fatto sapere al suo Chelsea la propria decisione per il, sarà un’estate caldissima in casa Bluesha lasciato un alone di mistero in merito al suoal Chelsea, nonostante le recenti dichiarazioni in merito. Il calciatore belga, riporta gianlucadimarzio.com, ha parlato della propria decisione in vista dell’estate, una decisione che è già stata presa ma non ancora comunicata ai tifosi: “Hoil club un paio di settimane fa. Ho preso la mia decisione ma non è stata soltanto mia. Dobbiamo giocare un’ultima partita, poi vedremo. Dare l’annuncio prima del termine della stagione? Io volevo fare così ma non è accaduto. Sto ancora aspettando come voi e i tifosi. Quando si è sul campo, provo ad essere concentrato su quello che sto facendo con la palla ed è così. Quando gioco, semplicemente provo a fare del mio ...

