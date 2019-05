EA Access si prepara a ricevere Battlefield 5 ed A Way Out su PS4?

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) EA ha recentemente annunciato che il suo EA(servizio in abbonamento che consente l'o ad un vasto catalogo di titoli EA) arriverà a luglio su. Sembra inoltre che il servizio si arricchirà di due nuovi titoli di spessore, ovvero5 ed A Way Out.Come riporta VG247, i dataminer si sono dati da fare ed hanno portato alla luce un misterioso trailer che mostra una serie di giochi già disponibili nel servizio, tuttavia sono stati i due giochi citati in apertura ad attirare la nostra attenzione, che potrebbero arrivare in occasione del lancio di EAsulla console Sony. Restando in tema5, i giocatori del popolare FPS bellico hanno di recente scoperto che la modalità Duo (una delle varianti di Firestorm) è stata eliminata dal gioco. Gli sviluppatori hanno dichiarato che si è arrivati a questa decisione a causa della penuria di giocatori in tale ...

