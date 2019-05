E3 2019 alle porte | ecco il calendario di tutte le conferenze

Basket - NBA Playoff 2019 : Portland e Toronto battono Denver e Philadelphia e approdano alle rispettive finali di Conference : Due le partite di Playoff della notte NBA, entrambe decisive gara-7. Grazie a 37 punti e 9 rimbalzi di C.J. McCollum i Portland Trail Blazers battono per 100-96 i Denver Nuggets e approdano per la prima volta alle finali della Western Conference dal 2000, la serie di finale contro i Golden State Warriors si aprirà nella notte tra martedì e mercoledì alla Oracle Arena di Oakland e vedrà di fronte, tra l’altro, i fratelli Seth (Portland) e Stephen ...

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : Nuova Zelanda vincente e qualificata alle Olimpiadi con gli USA : Conclusa a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vince la Nuova Zelanda, che si qualifica ai Giochi con gli USA, mentre fanno un passo decisivo in quest’ottica anche Canada ed Australia, ad una manciata di punti dal pass a Cinque Cerchi. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 21-17 Finale 3° ...

Mille Miglia 2019 - Il percorso e tutte le informazioni FOTO GALLERY : Prenderà il via mercoledì 15 maggio la trentasettesima edizione della Mille Miglia, rievocazione del celebre appuntamento motoristico andato in scena 24 volte tra il 1927 e il 1957. Per loccasione, abbiamo raccolto nella nostra galleria di immagini tutte le informazioni utili per chi è interessato a seguire la corsa più bella del mondo che, seppur con qualche piccola variazione a favore di alcuni passaggi di lungolago, si articolerà nel consueto ...

LIVE Motocross - GP Lombardia MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli vince gara-1 - Gajser decimo! Allungo Mondiale - gara-2 alle 17.10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia della MXGP, quinto appuntamento stagionale. Sul tracciato di Mantova, dopo un mese di pausa, è tutto pronto per una domenica di grandissimo spettacolo con le due manche odierne che metteranno in palio 50 punti di capitale importanza in ottica titolo iridato. Tutto il pubblico sarà pronto ovviamente a spingere il nostro Tony Cairoli verso il successo e, possibilmente, per ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il tabellone di Rafael Nadal. Da Federer alle rivincite con Thiem - Fognini e Tsitsipas : Rafael Nadal non ha ancora vinto un torneo sulla terra rossa. Sembra incredibile, ma il numero due del mondo si presenta agli Internazionali d’Italia dopo aver mancato il successo a Montecarlo, Barcellona e Madrid. Una clamorosa ed inaspettata serie negativa per colui che è stato il dominatore assoluto su questa superficie nelle scorse stagioni. Tre ko tutti in semifinale. Si parte da Montecarlo contro Fabio Fognini, poi è il turno di ...

Giro d’Italia 2019 - Mikel Landa soffre d’allergia : il motivo della crisi durante la cronometro? : Mikel Landa ha incominciato il Giro d’Italia 2019 con qualche difficoltà di troppo, il capitano della Movistar si è presentato alla Corsa Rosa con grandi ambizioni ma ha faticato terribilmente durante la cronometro d’apertura pagando addirittura 1’07” di distacco da Primoz Roglic, 48” da Simon Yates e 44” da Vincenzo Nibali, 39” da Tom Dumoulin e Miguel Angel Lopez. Lo spagnolo si era ritirato settimana ...

Elezioni europee 2019 : analisi alleanze partiti e come sarà il parlamento : Elezioni europee 2019: analisi alleanze partiti e come sarà il parlamento Le Elezioni si avvicinano e a due settimane dal voto si pensa ai futuri schieramenti. Popolari e socialisti – i gruppi che hanno sempre rappresentato la gran maggioranza dell’europarlamento – dovrebbero veder calare, in maniera abbastanza evidente, il loro numero di eletti. A spingere sempre di più, i partiti nazionalisti e le nuove destre ...

Ballando con le Stelle 2019 : Alessandro Del Piero ballerino per una notte - puntata 11 maggio (VIDEO) : Ballando con le Stelle 2019, Alessandro Del Piero ballerino per una notte. Il calciatore si è esibito in un quick step (VIDEO) Ballando con le Stelle è giunto ormai alla settima puntata (qui gli ascolti) , in onda ieri dalle 20:40 circa su Rai 1 come ogni sabato. Milly Carlucci per battere il quartetto di ospiti ad Amici (Gerry Scotti, Mara Vener, Emma e Raffaella Carrà) ha scelto uno dei calciatori più amati dagli italiani, Alessandro Del ...

Ballando con le stelle 14 – Settima puntata del 11 maggio 2019. Alessandro Del Piero ballerino per una notte. : Nel sabato sera di Raiuno per dieci Settimane, è tornato Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli. La trasmissione giunge quest’anno alla quattordicesima edizione e torna partendo come già avvenuto negli ultimi anni subito dopo il Tg1 delle […] L'articolo Ballando con le stelle 14 – Settima puntata del 11 maggio 2019. Alessandro Del Piero ballerino ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Siamo lontani dalle Mercedes - domani sarà dura andarle a riprendere” : Non può certo sorridere Charles Leclarc al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il quinto posto conquistato, dopo un leggero danneggiamento al fondo della sua Ferrari nel corso della Q2, lo costringerà ad una gara decisamente in salita, senza contare le difficoltà di una vettura che, nonostante gli aggiornamenti, proprio non ne vuole sapere di ingranare. Il suo commento al termine delle qualifiche, infatti, è ...

Mimì à la Mer – Stampe astratte e e geometriche per la nuova collezione estate 2019 [GALLERY] : Mimì à la Mer presenta la nuova collezione summer 2019: un’estate chic ed elegante con la nuova linea beachwear Mimì à la Mer, brand italiano di beachwear donna, presenta la nuova collezione SS19. La collezione, esclusiva e raffinata, è caratterizzata dall’uso dei colori primari e dal tema astratto e geometrico delle Stampe che spesso si ispirano a famosi artisti o all’immaginario dell’infanzia di Michela Occhetto, ...

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Budapest 2019 in DIRETTA streaming : Pellegrini - Panziera e Scozzoli dalle 20 a caccia di grandi risultati : GUARDA LE Champions Swim Series IN DIRETTA dalle 20.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della prima giornata della seconda tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Budapest in Ungheria. Per assistere alle gare basta cliccare sul video qui sotto: OA Sport, trasmetterà ogni minuto della due giorni magiara, gratuitamente e le gare potranno essere seguite anche con differite e con la formula on demand ...

Rugby - finale Challenge Cup 2019 : Clermont-La Rochelle 36-16. Derby francese a senso unico - pronostico rispettato : La Challenge Cup ha il suo nuovo padrone: il Derby francese giocato a Newcastle incorona, come da pronostico, il Clermont, che corona il torneo perfetto superando il La Rochelle con un perentorio 36-16. Gara a senso unico, con la frattura insanabile nel punteggio che si materializza ad inizio ripresa. Nel primo tempo Clermont avanti con Parra dalla piazzola, imitato dieci minuti più tardi da Laidlaw. Il La Rochelle accorcia sempre da piazzato ...