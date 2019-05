Dopo il blitz dell' elemosiniere arriva la denuncia di Acea Gli abusivi | Pronti ad

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Alessandra Benignetti In procura èta lacontro ignoti presentata da Areti Spa, società del gruppo, per furto di energia elettrica. Ma gli occupanti difendono l'del Papa: "Siamoad autorci" Sonoad autorsi al prefetto di Roma, Gerarda Pantalone e al sindaco Virginia Raggi, gli occupanti’ex sede Inpdap di via di Santa Croce in Gerusalemme. Il messaggio è che se qualcuno deve pagare per quanto accaduto sabato notte, quando il cardinale Konrad Krajewski si è calato nei sotterraneio stabile per riallacciare la corrente staccata per morosità agli, allora che paghino tutti. E non importa che l’del Papa abbia ribadito in più di un’occasione di essere pronto a prendersi tutta la responsabilità del gesto e, se servisse, pure a pagare le bollette. Lui ha già fatto abbastanza. “Ci ha messo la ...

