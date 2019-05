Discorso approfondito su Honor 20 | tutti i dettagli trapelati

optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Diventiamo più concreti oggi nel parlarvi di20 e 20 Pro, che finalmente giocano a carte scoperte, mostrando il design olografico che li contraddistinguerà. La coppia sarà presentata il prossimo 21 maggio in quel di Londra, una pura formalità, visto che ormai sappiamo praticamente tutto sul loro conto. In primo luogo questi nuovi device saranno belli da vedere: il produttore cinese ha deciso di non tralasciare l'estetica (della serie 'anche l'occhio vuole la sua parte'), abbinandogli una serie di funzionalità irrinunciabili (non è un caso che il produttore abbia fatto sapere essere sua esplicita intenzione scalare la classifica degli OEM mondiali, provando ad attestarsi al quarto posto, cosa non facile per quella che fino a poco tempo fa non era altro che una sussidiaria del main brand Huawei).20 e 20 Pro saranno i primi terminali della storia a presentare un posteriore in ...

