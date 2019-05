“Difendo i Ciontoli” La giornalista spiazza tutti | parole che fanno discutere

caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2019) La denuncia di Davide Vannicola ha acceso ancora di più i riflettori sul caso Vannini in attesa della sentenza di Cassazione. Sulla questione, sul processo mediatico che da settimane sta tenendo banco sui media di tutta Italia, ecco che interviene anche laSelvaggia Lucarelli: una abituata a dire sempre quello che pensa con fermezza e decisione a costo di essere impopolare. Come in questo caso con i commenti non sempre teneri. “Difendo la famiglia Ciontoli dall’odio collettivo” scrive lain un articolo sull’omicidio di Marco Vannini pubblicato su Il Fatto Quotidiano. In un lungo post Facebook lasi è espressa sull’accanimento dell’opinione pubblica incitato dai media nei confronti della famiglia Ciontoli, accusata a vario titolo di aver provocato la morte del 20enne di Cerveteri la notte tra il 17 e il 18 maggio del ...