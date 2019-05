Di Maio rassicura | “il governo M5s-Lega va avanti”

lineapress

(Di lunedì 13 maggio 2019) Se qualcuno avevo seriamente sperato in un “cambio al timone” dovrà ricredersi. Stando alle parole di Luigi Di, la barca è più salda che mai e viaggia spedita verso altri obiettivi… Ilpuò andare avanti per altri quattro anni: il contratto dicon laed il voto dei cittadini: questi sono gli impegni da mantenere per il ministro del lavoro: “L’alleanza M5s-non scricchiola. Per me ilM5s-va avanti per altri 4 anni. Su questo non ci sono dubbi, ho siglato un contratto dicon la, votato dai cittadini, e manterro’ l’impegno preso”. Queste sono solo alcune delle parole contenute in un’intervista rilasciata ai quotidiani del gruppo Corriere dell’Umbria diretti da Davide Vecchi. Difa anche il punto sulle priorita’ del Movimento 5 Stelle per i prossimi mesi: leggi ...

