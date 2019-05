Di Maio | “Rapporti con la Lega non peggiorano | ma non stiamo zitti su derive come

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) “No, io non credo che peggiorino i rapporti con”. A dirlo è stato il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di, che, parlando in diretta Facebook da Matera, sottolinea che “in questi giorni, nei prossimi giorni”, con l’alleato di Governo “dobbiamo fare ancora tantissime cose” e “sono contento che la settimana scorsa abbiamo votato insieme il taglio di oltre 350 parlamentari della Repubblica così dalle prossime elezioni ci sarà un terzo di parlamentari in meno con un terzo di stipendi e poltrone in meno”. L'articolo Di: “Rapporti con lanon, ma nonsul’autonomia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

