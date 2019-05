Di Maio alla Lega | C' è una tensione sociale palpabile Basta slogan | basta

Luigi Di Maio - il ricatto contro Salvini che cancella Berlusconi dalla politica : "Vediamo se fa sul serio" : È bastata una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per far impazzire di gelosia Luigi Di Maio, sempre più ossessionato dal sospetto che l'alleato leghista stia tramando un tradimento alle sue spalle con l'altro alleato, con il quale condivide ancora un patto di ferro nelle regioni e nei

Napoli - parla l’accusato della sparatoria che ha ferito Noemi : “Non c’entro niente”. Di Maio in visita alla bambina : “Non c’entro niente con questo fatto”. Sono le parole che Armando Del Re, l’uomo accusato di avere compiuto l’agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi, ha pronunciato durante l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Buccino Grimaldi. Sarà Grimaldi, lunedì, a decidere se convalidare o meno il fermo ...

Dl Sicurezza-bis - Di Maio : “Molto deluso dalla bozza - non c’è nulla sui rimpatri. Temo sia iniziativa per coprire il caso Siri” : “Molto deluso” dalla bozza del decreto Sicurezza bis “perché non dice nulla sui rimpatri”. Luigi Di Maio critica l’annunciato ‘raddoppio’ del dl voluto da Matteo Salvini e prova a dare un’interpretazione: “Non vorrei che fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste ultime tre settimane”. “Il tema ora non sono ...

Di Maio mette “paletti” alla Lega. E il premier alza la voce : “Comanda Salvini? Illusione ottica”. E’ scontro totale : Matteo Salvini "e' un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente" ma "se, da fuori o all'estero, richiamano di piu' l'attenzione le dichiarazioni o l'immagine di Salvini, che ha una grande capacita' di comunicazione, e si crede che nel governo comandi lui, e' una vostra Illusione ottica". Parole di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha usato 'El Pais' per 'segnare' ancora una volta il suo 'territorio', minato dalle ...

Di Maio : "Spero De Girolamo a Linea Verde una balla" : "La Rai -conclude Di Maio- è dei cittadini, non della politica. Ci sono grandissimi giornalisti e conduttori che meritano di condurre Linea Verde. Scegliamo loro, non un'ex deputata amica di ...

Luigi Di Maio - valanga di fango grillina sulla Lega : "L'inchiesta si allarga". Tangenti - nuovi sviluppi : Il terremoto giudiziario su Forza Italia sfiora la Lega, per ora. Ma l'inchiesta sulle Tangenti in Lombardia si sta allargando e coinvolge anche un'associazione politica, la Agorà di Varese, e una squadra di calcio, la Busto81, che secondo gli inquirenti sarebbero diventate strumento di corruzione p

Cina : Di Maio - 'aumentato del 15 per cento export dall'Italia alla Cina' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Sono veramente contento che dalla Sicilia stiano partendo i primi voli delle arance per la Cina perché gli accodi che abbiamo firmato stanno funzionando. Nei primi mesi di quest'anno abbiamo aumentato del 15 per cento le esportazioni dall'Italia verso la Cina, ovvero q

La studentessa alla Camera : “Valori democratici messi in discussione da chi ha ruoli di governo”. Applausi da Di Maio : Nel giorno della commemorazione delle vittime di terrorismo, con la celebrazione alla Camera di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso la parola una studentessa: “I valori democratici del nostro Paese paiono, a volte, messi in discussione da chi ricopre ruoli nel governo“. Un lungo applauso, da parte di buona parte dei parlamentari, l’ha interrotta, compreso quello del vicepresidente del Consiglio, ...

Raggi non si fa intimidire dalla teppa a Casal Bruciato ma Di Maio la critica : Roma. Anche ieri per Casal Bruciato, periferia est della Capitale, è stata una giornata particolare. La sindaca di Roma ha deciso di metterci la faccia sulla vicenda della famiglia rom di 14 persone alla quale qui, in un condominio popolare di via Sebastiano Satta, è stato assegnato un alloggio popo

Luigi Di Maio : "Lega faccia dimettere Siri e non arrivi alla conta in cdm" : “Faccio un ultimo appello, nelle ultime ore prima del Consiglio dei ministri, alla Lega, di far dimettere Armando Siri e non arrivare alla conta in Consiglio dei ministri”. È il Blog delle Stelle a riproporre - all’ora in cui è previsto che inizi il Consiglio che tratterà, soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta (puntualizzando “io non voglio accusare questa o quella forza ...

L'ultimo appello di Di Maio : no alla conta su Siri. Salvini : con 5S spaccatura su vari temi : La sorte politica del sottosegretario accusato di corruzione dai magistrati capitolini non è però l'unico tasto su cui batte il vicepremier pentastellato. In conferenza stampa alla Camera affiancato ...

Alessandra Ghisleri : "Un elettore giallo-verde su 4 è disorientato dalla guerra tra Salvini e Di Maio" : "E' disorientato un elettore su quattro dei due partiti di governo. Non c'è dubbio: la parola chiave per definire l'umore generale del paese è disorientamento". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Resarch, traccia i contorni della situazione politica italiana a venti giorni dalle elezioni e

Luigi Di Maio : "Su Siri la Lega non arrivi alla conta in Cdm" : “Dico a Salvini: è bello fare il forte con i deboli, ma questo è il momento del coraggio”. Luigi Di Maio a Mezz’ora in più interviene sul caso Siri e manda un messaggio chiaro all’alleato di governo: “La Lega non si deve assumere la responsabilità di arrivare al voto su Armando Siri in Consiglio dei ministri”. E se, invece, la questione dovesse finire sul tavolo del cdm e ...