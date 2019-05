Demi Lovato firma col nuovo manager | lo stesso di Justin Bieber e Ariana Grande | a quando

Ora Demi Lovato ha lo stesso manager di Ariana Grande e Justin Bieber : aka Scooter Braun The post Ora Demi Lovato ha lo stesso manager di Ariana Grande e Justin Bieber appeared first on News Mtv Italia.

Il primo servizio fotografico di Demi Lovato dopo la riabilitazione è un inno all’accettazione di sé : Per la prima volta da quando ha completato la riabilitazione in seguito all'overdose dello scorso luglio, ha posato per degli scatti in cui appare in forma e sicura di sé: il primo servizio fotografico di Demi Lovato dopo i fatti dello scorso anno, che l'hanno vista prima in fin di vita per abuso di droghe ed alcol e poi alle prese con tre mesi di terapia in una clinica specializzata, la mostra al pubblico con una ritrovata consapevolezza del ...

Demi Lovato ritrova l’ex fidanzato Wilmer Valderrama di NCIS - la reunion in diretta Instagram (video) : Demi Lovato ritrova l'ex fidanzato Wilmer Valderrama di NCIS, ma il palcoscenico in questo caso è solo virtuale: i due ex fidanzati si sono scambiati manifestazioni d'affetto domenica 28 aprile, in una diretta Instagram che l'attore ha realizzato per i suoi followers e che ha visto la partecipazione della Lovato. La cantante di Tell Me You Love Me è apparsa nel live del suo ex mostrando quanto il loro rapporto sia amichevole e sereno. I due ...

Billie Eilish : il suo primo album (da record) ha conquistato anche Demi Lovato : Un successo meritatissimo

"Non ascoltate discorsi negativi sulla dieta". Demi Lovato risponde a tono verso chi critica il suo aspetto fisico : Demi Lovato sta attraverso un periodo difficile. Dopo il ricovero in una clinica riabilitativa, la teen idol a fatica cerca di trovare una certa stabilità e affrontare i suoi demoni interiori. Non ha ...

Demi Lovato risponde al body-shaming della stampa : "Io valgo più del mio peso" : Demi Lovato, dopo i guai di salute legati all'abuso di stupefacenti, si trova a fronteggiare un nuovo ostacolo: il body-shaming riservatole dalla stampa. Attaccata riguardo il proprio fisico da un giornalista, la cantante ha risposto a tono esortando a non diffondere odio. Lo riporta People.Il titolo dell'articolo che metteva alla berlina l'artista recitava: "Demi Lovato si mostra appesantita dopo un duro allenamento a Los Angeles". Lei ha ...

Billie Eilish ha avuto la tua stessa reazione la prima volta che ha ascoltato "Tell Me You Love Me" di Demi Lovato : <3