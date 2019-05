Deep State | torna lo spy thriller sul lato oscuro delle istituzioni

tvzap.kataweb

(Di lunedì 13 maggio 2019)con la seconda stagione,, la prima produzione originale europea di Fox Networks Group scritta da Matthew Parkhill (Rogue). Sarà in onda in Italia su Fox (Sky 112) ogni martedì alle 21 a partire dal 14 maggio. La seconda stagione dello spyapprofondirà ulteriormente il mondo politico e poco trasparente del, termine che descrive il potereforze dell’esercito o dei servizi segreti che sono in grado di agire all’del potere politico, influenzando la politica stessa di una nazione. Il protagonista di questa seconda stagione è Nathan Miller, interpretato da Walton Goggins (The Shield, Justified), un ex agente operativo della CIA che lavora proprio per il. Miller è costretto a muoversi in un mondo pericoloso, pieno di insidie, di corruzione e di doppiogiochisti. Non solo trame politiche, perchè Miller dovrà fare i conti ...

