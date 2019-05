Dazi Usa-Cina | Pechino alza tasse sui beni americani per 60 miliardi Giù i titoli di

Pechino : Dazi su 60 mld - meno Boeing e stop acquisti gas e prodotti agricoli Usa : Oggi gli Stati Uniti annunciano l'altra ondata di dazi sui 325 miliardi di prodotti rimasti senza dazi. Trump ora chiede moderazione...

Guerra dei Dazi - la Cina risponde agli Usa. In rosso Europa e Wall Street : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto rosso. Lo stallo sul negoziato Washinton-Pechino si sta trasformando in una nuova escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Auto e tlc i settori peggiori. Lo spread sale...

Dazi - Pechino vara le ritorsioni contro gli Usa : colpiti 60 miliardi di esportazioni : Oggi gli Stati Uniti annunciano l'altra ondata di Dazi sui 325 miliardi di prodotti rimasti senza Dazi. Trump ora chiede moderazione...

Guerra dei Dazi - la Cina risponde agli Usa. A picco i future di Wall Street : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto rosso. Lo stallo sul negoziato Washinton-Pechino si sta trasformando in una nuova escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Auto e tlc i settori peggiori. Lo spread sale...

Sale la tensione sui mercati - la Cina risponde a Usa con nuovi Dazi su 60 miliardi di merci : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto rosso. Lo stallo sul negoziato Washinton-Pechino si sta trasformando in una nuova escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Auto e tlc i settori peggiori. Lo spread Sale...

La Cina risponde ai Dazi di Trump : da giugno stretta su 60 miliardi di prodotti Usa : Dopo l’aumento dei dazi Usa sul Made in China, è arrivata la risposta di Pechino. La Cina ha annunciato che su alcuni beni Usa per un totale di 60 miliardi di dollari graveranno dal primo giugno dazi maggiorati. Lo si legge in una nota del ministero del Commercio. Le misura degli Stati Uniti, invece, è partita il 10 maggio. La decisione del governo cinese è arrivata nonostante l’avvertimento di Trump. ...

Dazi - un accordo Usa-Cina non ci sarà mai. E Trump sta tirando troppo la corda : La politica protezionista americana condotta a colpi di tweet è surreale al punto che ormai nessuno sa bene cosa ci sia dietro, insomma un’analisi corretta della strategia Trumpista di lungo termine è impossibile. Ma prevedere le conseguenze di una guerra tariffaria tra due superpotenze economiche, quello sì che è possibile, e per farlo bisogna fare un piccolo passo indietro. La rivoluzione politica di Donald Trump poggia sul ritorno di ...

Dalle lavatrici agli iPhone : l’escalation dei Dazi tra Usa e Cina : Tutto è cominciato con i dazi su pannelli solari e lavatrici cinesi (e sudcoreani), decisi il 22 gennaio del 2018. Solo un assaggio di quel che sarebbe seguito: le merci tassate valevano poco più di 10 miliardi di dollari. L’innesco dell’escalation che, nel giro di un anno, ha travolto la metà dell’interscambio tra le prime due economie del mondo. E che presto potrebbe arrivare a coinvolgere l’intero flusso ...

Dazi - tra Usa e Cina nessun accordo ma i negoziati continueranno : «Non c'è assolutamente fretta di arrivare a un accordo. I Dazi li abbiamo alzati e arriveranno più soldi nelle casse del Tesoro». Il presidente Donald Trump poche ore dopo l'entrata in vigore dell'aumento dei Dazi contro la Cina ha twittato la linea, che è quella di continuare a trattare fino a quando non si arriverà a un'intesa che sia buona per gli Stati Uniti...

Scattato i Dazi americano - ma Usa e Cina trattano. Wall Street affonda : "I dazi renderanno il nostro Paese molto piu' forte, non piu' debole", aggiunge quindi il presidente americano replicando a chi dice che l'escalation finirà per danneggiare l'economia e i consumatori ...

Usa-Cina : Trump aumenta Dazi al 25% - accordo commerciale lontano : Usa-Cina: Trump aumenta dazi al 25%, accordo commerciale lontano Il presidente americano Donald Trump ha dato il via libera all’imposizione di nuove tariffe sui beni importati dalla Cina. Infatti, da oggi venerdì 10 maggio 2019 importazioni per un valore di circa 200 miliardi di dollari saranno sottoposte a dazi del 25%, rispetto all’attuale 10%. Le tariffe riguardano elettronica, abbigliamento, giocattoli, prodotti chimici. Dal ...

Dazi Usa - CINA DISERTA ASTE DEL TESORO/ Accordo in extremis? Trump riapre negoziato : Nuovi DAZI Usa in vigore in CINA da oggi. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte: "La guerra commerciale pesa anche sull'Italia"

Intesa con Cina si allontana - scattano Dazi Usa al 25%. Trump serafico : non c’è fretta - intanto facciamo cassa : L'accordo tra Usa e Cina sulla disputa commerciale e' ancora lontano e alle 6.00 ora italiana sono scattati i dazi Usa al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti made in China. Le merci erano gia' sottoposte a tariffe del 10% dal 24 settembre scorso, ma Cina e Stati Uniti avevano concordato una tregua sul loro innalzamento al 25% nel corso dell'incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il collega Xi Jinping, a margine del vertice del ...