Dazi | Pechino vara le ritorsioni contro gli Usa |  colpiti 60 miliardi di esportazioni

Che succederà senza un accordo sui Dazi tra Washington e Pechino : L’economia reale cinese sta già rallentando, e i nuovi dazi annunciati da Trump possono far precipitare la Cina e il mondo in nuova recessione. Leggi

TRUMP "Dazi USA SU IMPORT CINA"/ Pechino "rapporti siano stabili" : le contro-misure : Nuovi dazi Usa sui prodotti di IMPORTazione Cina: aumenti dal 10 al 25%. Nuovi negoziati tra le superpotenze, le contromisure di Pechino

Dazi - scatta aumento Usa su beni cinesi. Pechino annuncia misure : intesa lontana. Conte : “Tensione non ci favorisce” : Nonostante i continui negoziati tra le due parti, gli aumenti dei Dazi statunitensi sui prodotti cinesi sono entrati in vigore come previsto, innescando la reazione di Pechino che ha promesso di imporre a sua volta sanzioni. Il balzo dal 10% al 25% dei Dazi supplementari colpisce prodotti per un valore di circa 200 miliardi di dollari l’anno, quasi la metà dell’export cinese diretto verso gli Usa. E la prima giornata di colloqui a Washington per ...

Dazi Usa su beni cinesi per 200 miliardi Pechino : «Necessarie contromisure» : Proseguono i negoziati a Washington, ma i progressi sono «quasi nulli». Le delegazioni torneranno a incontrarsi. Le borse asiatiche aprono comunque con segno positivo

Scattano i Dazi Usa su 200 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : "Necessarie contromisure" : Sono scattati alla mezzanotte di Washington, le 6 del mattino in Italia, i dazi Usa su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China', dal 10% al 25%. Ma nella capitale statunitense si continua a ...

Scattano i Dazi Usa su 200 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : “Necessarie contromisure” : Sono scattati alla mezzanotte di Washington (le 6 del mattino in Italia) i dazi Usa su 200 miliardi di dollari di beni “made in China”, dal 10% al 25%. Ma nella capitale statunitense si continua a trattare e nelle prossime ore torneranno a vedersi le due delegazioni guidate da una parte dal responsabile Usa al commercio Robert Lighthizer e dal seg...

06 : 00 | Dazi Usa-Cina - Trump : "Pechino ha rotto l'accordo - pagherà" : 09.05.2019 - Il vicepremier cinese "sta volando" negli Stati Uniti per continuare le trattative commerciali, ma la Cina ha "rotto l'accordo" e "pagherà". Lo ha affermato il presidente Donald Trump in Florida, secondo quanto riportato dai media americani. Le trattative commerciali fra Usa e Cina sono attese riprendere nelle prossime ore e alla mezzanotte di venerdì sono previsti scattare i nuovi Dazi contro Pechino.

Dazi - Trump non fa marcia indietro E Pechino minaccia contromisure : Saranno anche tattiche pre-negoziato finale (la delegazione di Pechino è in arrivo a Washington) come spiegano alcuni commentatori, ma la nuova escalation di annunci dopo i tweet di domenica di Donald Trump sembra gettare alle ortiche ben cinque lunghi mesi di trattative, impiegati a trovare una soluzione al conflitto commerciale fra Stati Uniti e Cina. Facendo apparire quasi impossibile ora una ricomposizione del fronte. Segui su ...

Dazi - Trump non fa marcia indietro Pechino minaccia contromisure : Saranno anche tattiche pre-negoziato finale (la delegazione di Pechino è in arrivo a Washington) come spiegano alcuni commentatori, ma il nuovo escalation di annunci dopo i tweet di domenica di Donald Trump sembra gettare alle ortiche ben cinque lunghi mesi di trattative, impiegati a trovare una soluzione al conflitto commerciale fra Stati Uniti e Cina. Facendo apparire quasi impossibile ora una ricomposizione del fronte. Segui su ...

La reazione di Pechino alle minacce di Trump sui Dazi : La preoccupazione del Fmi, e di Tria, Intanto, la direttrice del Fmi, Christine Lagarde , non esita a parlare di 'minaccia' all'economia mondiale; e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , auspica ...

Trump alza Dazi al 25% su import da Pechino/ Usa-Cina : fine tregua "negoziati lenti" : Usa-Cina, Trump annuncia a sopresa l'innalzamento dei dazi dal 10 al 25% su import da Pechino: rialzo con effetto dal prossimo venerdì.

La minaccia di Trump sui Dazi ai prodotti di Pechino abbatte le borse cinesi : L’ultima minaccia di Donald Trump sul rialzo da venerdì dei dazi, dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di beni «made in China», si abbatte sulle borse cinesi, con i timori che possano saltare le trattative commerciali in corso tra Washington e Pechino: l’indice Composite di Shanghai crolla del 5,58%, a 2.906,48 punti, mentre quello di Shenzhen...

Usa-Cina : Trump alza i Dazi dal 10 al 25% su import da Pechino per 200 miliardi di dollari : ROMA - I dazi Usa su duecento miliardi di dollari di merci importate dala Cina salgono dal 10 al 25 per cento. Lo annuncia il presidente Donald Trump via Twitter. Il rialzo avrà effetto dal prossimo ...