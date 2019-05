Dazi | la Cina si è rotta di Trump E Wall Street prende paura

Guerra dei Dazi - la Cina risponde agli Usa. In rosso Europa e Wall Street : Dopo una settimana molto negativa, i listini azionari sono ancora in netto rosso. Lo stallo sul negoziato Washinton-Pechino si sta trasformando in una nuova escalation di tensione con un botta e risposta a colpi di tariffe doganali. A Piazza Affari male Leonardo, Buzzi e Prysmian. Auto e tlc i settori peggiori. Lo spread sale...

La Cina risponde ai Dazi di Trump : da giugno stretta su 60 miliardi di prodotti Usa : Dopo l’aumento dei dazi Usa sul Made in China, è arrivata la risposta di Pechino. La Cina ha annunciato che su alcuni beni Usa per un totale di 60 miliardi di dollari graveranno dal primo giugno dazi maggiorati. Lo si legge in una nota del ministero del Commercio. Le misura degli Stati Uniti, invece, è partita il 10 maggio. La decisione del governo cinese è arrivata nonostante l’avvertimento di Trump. ...

Guerra dei Dazi - l’arma della Cina è la fuga dai Bond americani : Lo scontro commerciale tra Cina e Stati Uniti è salito di livello. Dopo il via libera di Trump ai nuovi dazi contro i prodotti cinesi, la possibilità di una Guerra commerciale a tutto campo sembra diventata più concreta. Ma a differenza del passato, la vera partita tra Washington e Pechino non riguarda solo le tasse sul commercio: più della soia, delle auto o dei computer, è il ruolo della Cina nel finanziamento del deficit americano ...

Dazi - un accordo Usa-Cina non ci sarà mai. E Trump sta tirando troppo la corda : La politica protezionista americana condotta a colpi di tweet è surreale al punto che ormai nessuno sa bene cosa ci sia dietro, insomma un’analisi corretta della strategia Trumpista di lungo termine è impossibile. Ma prevedere le conseguenze di una guerra tariffaria tra due superpotenze economiche, quello sì che è possibile, e per farlo bisogna fare un piccolo passo indietro. La rivoluzione politica di Donald Trump poggia sul ritorno di ...

Dalle lavatrici agli iPhone : l’escalation dei Dazi tra Usa e Cina : Tutto è cominciato con i dazi su pannelli solari e lavatrici cinesi (e sudcoreani), decisi il 22 gennaio del 2018. Solo un assaggio di quel che sarebbe seguito: le merci tassate valevano poco più di 10 miliardi di dollari. L’innesco dell’escalation che, nel giro di un anno, ha travolto la metà dell’interscambio tra le prime due economie del mondo. E che presto potrebbe arrivare a coinvolgere l’intero flusso ...

Usa-Cina : Trump aumenta Dazi al 25% - accordo commerciale lontano : Usa-Cina: Trump aumenta dazi al 25%, accordo commerciale lontano Il presidente americano Donald Trump ha dato il via libera all’imposizione di nuove tariffe sui beni importati dalla Cina. Infatti, da oggi venerdì 10 maggio 2019 importazioni per un valore di circa 200 miliardi di dollari saranno sottoposte a dazi del 25%, rispetto all’attuale 10%. Le tariffe riguardano elettronica, abbigliamento, giocattoli, prodotti chimici. Dal ...